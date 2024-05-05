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ХАМАС объявило об окончании раунда переговоров в Каире - РИА Новости, 05.05.2024
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18:46 05.05.2024 (обновлено: 19:00 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/khamas-1944007344.html
ХАМАС объявило об окончании раунда переговоров в Каире
ХАМАС объявило об окончании раунда переговоров в Каире - РИА Новости, 05.05.2024
ХАМАС объявило об окончании раунда переговоров в Каире
Палестинское движение ХАМАС объявило об окончании очередного раунда переговоров о прекращении огня, которые проходили в Каире. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T18:46
2024-05-05T19:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 5 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС объявило об окончании очередного раунда переговоров о прекращении огня, которые проходили в Каире.Делегация ХАМАС в субботу прибыла в Каир для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В движении заявили, что едут в Каир "с целью достичь соглашения по прекращению огня в Газе"."Только что завершился нынешний раунд переговоров в Каире, и сегодня вечером делегация ХАМАС покинет Каир, чтобы проконсультироваться с руководством движения", - говорится в заявлении ХАМАС в его Telegram-канале.Согласно тексту документа, делегация ХАМАС на переговорах в Каире передала свой ответ на предложение о прекращении огня, подготовленное ранее посредниками из Египта."Движение подтверждает свой позитивный и ответственный подход, а также свою заинтересованность и решимость достичь соглашения, которое удовлетворит национальные требования нашего народа, заключающиеся в полном окончании агрессии (Израиля), выводе войск со всей территории сектора Газа, возвращении перемещенных лиц, увеличении помощи, начала восстановления (сектора Газа), и завершении сделки по обмену пленными", - говорится в заявлении.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе.Телеканал CNN со ссылкой на источники обнародовал некоторые детали нового предложения к ХАМАС, подготовленного посредниками из Египта. По его данным, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить.Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен военных ЦАХАЛ, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. Израиль при этом не отказывается от планов достичь всех заявленных целей войны в Газе, включая полную ликвидацию ХАМАС.По данным израильской радиостанции Kan, Израиль на переговорах проявлял гибкость по вопросам возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части - северную и южную.
https://ria.ru/20240505/izrail-1944004902.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС объявило об окончании раунда переговоров в Каире

ХАМАС объявило об окончании раунда переговоров о прекращении огня

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТУНИС, 5 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС объявило об окончании очередного раунда переговоров о прекращении огня, которые проходили в Каире.
Делегация ХАМАС в субботу прибыла в Каир для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В движении заявили, что едут в Каир "с целью достичь соглашения по прекращению огня в Газе".
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"Только что завершился нынешний раунд переговоров в Каире, и сегодня вечером делегация ХАМАС покинет Каир, чтобы проконсультироваться с руководством движения", - говорится в заявлении ХАМАС в его Telegram-канале.
Согласно тексту документа, делегация ХАМАС на переговорах в Каире передала свой ответ на предложение о прекращении огня, подготовленное ранее посредниками из Египта.
"Движение подтверждает свой позитивный и ответственный подход, а также свою заинтересованность и решимость достичь соглашения, которое удовлетворит национальные требования нашего народа, заключающиеся в полном окончании агрессии (Израиля), выводе войск со всей территории сектора Газа, возвращении перемещенных лиц, увеличении помощи, начала восстановления (сектора Газа), и завершении сделки по обмену пленными", - говорится в заявлении.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе.
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Телеканал CNN со ссылкой на источники обнародовал некоторые детали нового предложения к ХАМАС, подготовленного посредниками из Египта. По его данным, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить.
Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен военных ЦАХАЛ, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. Израиль при этом не отказывается от планов достичь всех заявленных целей войны в Газе, включая полную ликвидацию ХАМАС.
По данным израильской радиостанции Kan, Израиль на переговорах проявлял гибкость по вопросам возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части - северную и южную.
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