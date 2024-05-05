https://ria.ru/20240505/khamas-1944007344.html

ХАМАС объявило об окончании раунда переговоров в Каире

ХАМАС объявило об окончании раунда переговоров в Каире - РИА Новости, 05.05.2024

ХАМАС объявило об окончании раунда переговоров в Каире

Палестинское движение ХАМАС объявило об окончании очередного раунда переговоров о прекращении огня, которые проходили в Каире. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T18:46

2024-05-05T18:46

2024-05-05T19:00

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631759_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_0df3b6574a593fb0e82f5625c4be5c43.jpg

ТУНИС, 5 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС объявило об окончании очередного раунда переговоров о прекращении огня, которые проходили в Каире.Делегация ХАМАС в субботу прибыла в Каир для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В движении заявили, что едут в Каир "с целью достичь соглашения по прекращению огня в Газе"."Только что завершился нынешний раунд переговоров в Каире, и сегодня вечером делегация ХАМАС покинет Каир, чтобы проконсультироваться с руководством движения", - говорится в заявлении ХАМАС в его Telegram-канале.Согласно тексту документа, делегация ХАМАС на переговорах в Каире передала свой ответ на предложение о прекращении огня, подготовленное ранее посредниками из Египта."Движение подтверждает свой позитивный и ответственный подход, а также свою заинтересованность и решимость достичь соглашения, которое удовлетворит национальные требования нашего народа, заключающиеся в полном окончании агрессии (Израиля), выводе войск со всей территории сектора Газа, возвращении перемещенных лиц, увеличении помощи, начала восстановления (сектора Газа), и завершении сделки по обмену пленными", - говорится в заявлении.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе.Телеканал CNN со ссылкой на источники обнародовал некоторые детали нового предложения к ХАМАС, подготовленного посредниками из Египта. По его данным, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить.Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен военных ЦАХАЛ, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. Израиль при этом не отказывается от планов достичь всех заявленных целей войны в Газе, включая полную ликвидацию ХАМАС.По данным израильской радиостанции Kan, Израиль на переговорах проявлял гибкость по вопросам возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части - северную и южную.

https://ria.ru/20240505/izrail-1944004902.html

https://ria.ru/20240505/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240505/izrail-1943983013.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году