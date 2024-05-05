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Панда Катюша погуляла в уличном вольере
Панда Катюша погуляла в уличном вольере - РИА Новости, 05.05.2024
Панда Катюша погуляла в уличном вольере
Панда Катюша, живущая в Московском зоопарке, наконец-то вышла в уличный вольер и провела там 20 минут, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T14:20
2024-05-05T14:20
2024-05-05T17:18
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панда катюша
сергей собянин
московский зоопарк
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Панда Катюша, живущая в Московском зоопарке, наконец-то вышла в уличный вольер и провела там 20 минут, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова."Смелая Катюша продолжила свои шаги в уличный вольер еще дальше. Она гуляла уже 20 минут", — написала она в Telegram-канале. Акулова уточнила, что мама юной панды даже не успела заметить, что ее дочь гуляет в уличном вольере, — Диндин сидела во внутреннем и ела бамбук.Ранее Катюша уже выходила в уличный вольер, но попытки были робкими: панда не отходила от входа и быстро возвращалась во внутренний вольер. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" ее назвали Катюшей. Мэр Москвы Сергей Собянин 7 марта сообщил, что Катюша вышла в большой вольер, с 8 марта ее вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая". В конце апреля для панды открыли большой уличный вольер на свежем воздухе.
https://ria.ru/20240329/panda-1936520164.html
https://ria.ru/20240502/pandy-1943479016.html
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россия, москва, светлана акулова, панда катюша, сергей собянин, московский зоопарк
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Панда Катюша погуляла в уличном вольере
Панда Катюша вышла в уличный вольер в Московском зоопарке и гуляла там 20 минут