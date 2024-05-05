https://ria.ru/20240505/izrail-1944004902.html

США приостановили поставки оружия Израилю, сообщили СМИ

США приостановили поставки оружия Израилю, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2024

США приостановили поставки оружия Израилю, сообщили СМИ

Вашингтон впервые после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября приостановил поставку боеприпасов Тель-Авиву, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-05T18:24

2024-05-05T18:24

2024-05-06T00:47

в мире

сша

израиль

тель-авив

вашингтон (штат)

биньямин нетаньяху

джо байден

оон

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ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Вашингтон впервые после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября приостановил поставку боеприпасов Тель-Авиву, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников."Израильские чиновники заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена на прошлой неделе", — говорится в публикации.По данным СМИ, это произошло впервые с октября 2023 года, когда бойцы ХАМАС атаковали Израиль. Отмечается, что приостановка поставок вызвала "серьезную обеспокоенность" в израильском правительстве.Президент США Джо Байден ранее в апреле во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху отмечал, что Тель-Авиву нужно объявить и осуществить ряд определенных, конкретных и измеримых шагов по устранению ущерба гражданскому населению, уменьшению гуманитарных страданий и обеспечению безопасности сотрудников гуманитарных организаций.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.ЦАХАЛ в ответ начал операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Тель-Авив готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240505/izrail-1943983013.html

https://ria.ru/20240505/ministr-1943990363.html

https://ria.ru/20240505/telekanal-1943979114.html

сша

израиль

тель-авив

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, израиль, тель-авив, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, джо байден, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас