США приостановили поставки оружия Израилю, сообщили СМИ
Axios: США впервые с октября 2023 года приостановили поставки снарядов Израилю
© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Вашингтон впервые после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября приостановил поставку боеприпасов Тель-Авиву, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников.
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"Израильские чиновники заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена на прошлой неделе", — говорится в публикации.
По данным СМИ, это произошло впервые с октября 2023 года, когда бойцы ХАМАС атаковали Израиль. Отмечается, что приостановка поставок вызвала "серьезную обеспокоенность" в израильском правительстве.
Президент США Джо Байден ранее в апреле во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху отмечал, что Тель-Авиву нужно объявить и осуществить ряд определенных, конкретных и измеримых шагов по устранению ущерба гражданскому населению, уменьшению гуманитарных страданий и обеспечению безопасности сотрудников гуманитарных организаций.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
ЦАХАЛ в ответ начал операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Тель-Авив готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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