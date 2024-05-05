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США приостановили поставки оружия Израилю, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2024
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18:24 05.05.2024 (обновлено: 00:47 06.05.2024)
https://ria.ru/20240505/izrail-1944004902.html
США приостановили поставки оружия Израилю, сообщили СМИ
США приостановили поставки оружия Израилю, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.05.2024
США приостановили поставки оружия Израилю, сообщили СМИ
Вашингтон впервые после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября приостановил поставку боеприпасов Тель-Авиву, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-05T18:24
2024-05-06T00:47
в мире
сша
израиль
тель-авив
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
джо байден
оон
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ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Вашингтон впервые после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября приостановил поставку боеприпасов Тель-Авиву, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников."Израильские чиновники заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена на прошлой неделе", — говорится в публикации.По данным СМИ, это произошло впервые с октября 2023 года, когда бойцы ХАМАС атаковали Израиль. Отмечается, что приостановка поставок вызвала "серьезную обеспокоенность" в израильском правительстве.Президент США Джо Байден ранее в апреле во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху отмечал, что Тель-Авиву нужно объявить и осуществить ряд определенных, конкретных и измеримых шагов по устранению ущерба гражданскому населению, уменьшению гуманитарных страданий и обеспечению безопасности сотрудников гуманитарных организаций.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.ЦАХАЛ в ответ начал операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Тель-Авив готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240505/izrail-1943983013.html
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сша
израиль
тель-авив
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в мире, сша, израиль, тель-авив, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, джо байден, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, США, Израиль, Тель-Авив, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
США приостановили поставки оружия Израилю, сообщили СМИ

Axios: США впервые с октября 2023 года приостановили поставки снарядов Израилю

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии
Солдаты израильской армии - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Вашингтон впервые после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября приостановил поставку боеприпасов Тель-Авиву, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников.
«
"Израильские чиновники заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена на прошлой неделе", — говорится в публикации.
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По данным СМИ, это произошло впервые с октября 2023 года, когда бойцы ХАМАС атаковали Израиль. Отмечается, что приостановка поставок вызвала "серьезную обеспокоенность" в израильском правительстве.
Президент США Джо Байден ранее в апреле во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху отмечал, что Тель-Авиву нужно объявить и осуществить ряд определенных, конкретных и измеримых шагов по устранению ущерба гражданскому населению, уменьшению гуманитарных страданий и обеспечению безопасности сотрудников гуманитарных организаций.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Тель-Авив готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреСШАИзраильТель-АвивВашингтон (штат)Биньямин НетаньяхуДжо БайденООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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