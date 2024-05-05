https://ria.ru/20240505/izrail-1943969940.html

Израиль готов заключить временное перемирие с ХАМАС

Израиль готов заключить временное перемирие с ХАМАС - РИА Новости, 05.05.2024

Израиль готов заключить временное перемирие с ХАМАС

Израиль готов заключить временное перемирие с палестинским радикальным движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников, но не откажется от достижения всех... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T13:43

2024-05-05T13:43

2024-05-05T14:45

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Израиль готов заключить временное перемирие с палестинским радикальным движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников, но не откажется от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию военного и политического потенциала ХАМАС, заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху."Израиль был и по-прежнему готов заключить сделку о паузе в боевых действиях, чтобы освободить наших похищенных. Это то, что мы сделали, когда освободили 124 заложника и вернулись воевать. И это то, что мы готовы сделать сейчас. В последние несколько недель мы круглосуточно работали над заключением соглашения, которое вернет похищенных", - заявил премьер в видеообращении к нации.Нетаньяху раскритиковал публикации в прессе, в которых вина за препятствование заключению сделки возлагается на израильскую сторону, подчеркнув, что подобные публикации лишь наносят ущерб переговорному процессу и добавляют страданий семьям заложников.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в препятствовании заключению сделки о прекращении огня в обмен на освобождение заложников и назвал его требования неприемлемыми.По словам Нетаньяху, Израиль в ходе последнего раунда переговоров о сделке продемонстрировал готовность пойти на уступки в различных вопросах, и даже американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал предложение, сделанное движению ХАМАС, "щедрым"."ХАМАС продолжало занимать крайние позиции, главная из которых - требование вывести все наши силы из сектора Газа, положить конец войне и оставить ХАМАС нетронутым. Государство Израиль не может с этим согласиться. Мы не готовы смириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут под свой контроль Газу, восстановят свою военную инфраструктуру и вернутся к угрозам гражданам Израиля", - заявил премьер в видеообращении.Нетаньяху добавил, что согласие с этими требованиями ХАМАС стало бы ужасным поражением для Израиля."Это будет огромная победа ХАМАС, Ирана и всей оси зла ... Поэтому Израиль не согласится на требования ХАМАС, означающие капитуляцию, и будет продолжать боевые действия до тех пор, пока все его цели войны будут достигнуты", - заключил Нетаньяху.

https://ria.ru/20240504/smi-1943905729.html

https://ria.ru/20240505/konflikt-1915630213.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году