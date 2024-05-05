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Израиль готов заключить временное перемирие с ХАМАС - РИА Новости, 05.05.2024
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13:43 05.05.2024 (обновлено: 14:45 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/izrail-1943969940.html
Израиль готов заключить временное перемирие с ХАМАС
Израиль готов заключить временное перемирие с ХАМАС - РИА Новости, 05.05.2024
Израиль готов заключить временное перемирие с ХАМАС
Израиль готов заключить временное перемирие с палестинским радикальным движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников, но не откажется от достижения всех... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:43
2024-05-05T14:45
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Израиль готов заключить временное перемирие с палестинским радикальным движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников, но не откажется от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию военного и политического потенциала ХАМАС, заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху."Израиль был и по-прежнему готов заключить сделку о паузе в боевых действиях, чтобы освободить наших похищенных. Это то, что мы сделали, когда освободили 124 заложника и вернулись воевать. И это то, что мы готовы сделать сейчас. В последние несколько недель мы круглосуточно работали над заключением соглашения, которое вернет похищенных", - заявил премьер в видеообращении к нации.Нетаньяху раскритиковал публикации в прессе, в которых вина за препятствование заключению сделки возлагается на израильскую сторону, подчеркнув, что подобные публикации лишь наносят ущерб переговорному процессу и добавляют страданий семьям заложников.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в препятствовании заключению сделки о прекращении огня в обмен на освобождение заложников и назвал его требования неприемлемыми.По словам Нетаньяху, Израиль в ходе последнего раунда переговоров о сделке продемонстрировал готовность пойти на уступки в различных вопросах, и даже американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал предложение, сделанное движению ХАМАС, "щедрым"."ХАМАС продолжало занимать крайние позиции, главная из которых - требование вывести все наши силы из сектора Газа, положить конец войне и оставить ХАМАС нетронутым. Государство Израиль не может с этим согласиться. Мы не готовы смириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут под свой контроль Газу, восстановят свою военную инфраструктуру и вернутся к угрозам гражданам Израиля", - заявил премьер в видеообращении.Нетаньяху добавил, что согласие с этими требованиями ХАМАС стало бы ужасным поражением для Израиля."Это будет огромная победа ХАМАС, Ирана и всей оси зла ... Поэтому Израиль не согласится на требования ХАМАС, означающие капитуляцию, и будет продолжать боевые действия до тех пор, пока все его цели войны будут достигнуты", - заключил Нетаньяху.
https://ria.ru/20240504/smi-1943905729.html
https://ria.ru/20240505/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль готов заключить временное перемирие с ХАМАС

Израиль готов заключить временное перемирие с ХАМАС в обмен на заложников

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Израиль готов заключить временное перемирие с палестинским радикальным движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников, но не откажется от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию военного и политического потенциала ХАМАС, заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху.
"Израиль был и по-прежнему готов заключить сделку о паузе в боевых действиях, чтобы освободить наших похищенных. Это то, что мы сделали, когда освободили 124 заложника и вернулись воевать. И это то, что мы готовы сделать сейчас. В последние несколько недель мы круглосуточно работали над заключением соглашения, которое вернет похищенных", - заявил премьер в видеообращении к нации.
Нетаньяху раскритиковал публикации в прессе, в которых вина за препятствование заключению сделки возлагается на израильскую сторону, подчеркнув, что подобные публикации лишь наносят ущерб переговорному процессу и добавляют страданий семьям заложников.
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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в препятствовании заключению сделки о прекращении огня в обмен на освобождение заложников и назвал его требования неприемлемыми.
По словам Нетаньяху, Израиль в ходе последнего раунда переговоров о сделке продемонстрировал готовность пойти на уступки в различных вопросах, и даже американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал предложение, сделанное движению ХАМАС, "щедрым".
«
"ХАМАС продолжало занимать крайние позиции, главная из которых - требование вывести все наши силы из сектора Газа, положить конец войне и оставить ХАМАС нетронутым. Государство Израиль не может с этим согласиться. Мы не готовы смириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут под свой контроль Газу, восстановят свою военную инфраструктуру и вернутся к угрозам гражданам Израиля", - заявил премьер в видеообращении.
Нетаньяху добавил, что согласие с этими требованиями ХАМАС стало бы ужасным поражением для Израиля.
"Это будет огромная победа ХАМАС, Ирана и всей оси зла ... Поэтому Израиль не согласится на требования ХАМАС, означающие капитуляцию, и будет продолжать боевые действия до тех пор, пока все его цели войны будут достигнуты", - заключил Нетаньяху.
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