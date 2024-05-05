https://ria.ru/20240505/ishim-1943930640.html

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1234 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1234 сантиметров - РИА Новости, 05.05.2024

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1234 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области к 8.00 (6.00 мск) воскресенья зафиксирован на отметке 1234 сантиметра. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T07:07

2024-05-05T07:07

2024-05-05T07:07

происшествия

ишим (река)

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943015054_210:0:1279:601_1920x0_80_0_0_83882cf12d6c7ad5d084b306279a47cd.jpg

ТЮМЕНЬ, 5 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области к 8.00 (6.00 мск) воскресенья зафиксирован на отметке 1234 сантиметра. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (6.00 мск) 4 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1235 сантиметров, на 22.00 (20.00 мск) он снизился на 2 сантиметра - до 1233 сантиметров, но за ночь поднялся – на 8.00 (6.00 мск) 5 мая составляет 1234 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Максимальный подъем – 1236 сантиметров – был зафиксирован 3 мая. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатское, где 27 апреля была объявлена экстренная эвакуация, – около 8 тысяч. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на субботу в 47 населенных пунктах региона подтоплены 384 жилых дома, 523 дачных дома, 3 225 приусадебных участков, 34 участка автодорог.

https://ria.ru/20240503/damba-1943723133.html

https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html

ишим (река)

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ишим (река), тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024