https://ria.ru/20240505/ishim-1943930640.html
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1234 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1234 сантиметров - РИА Новости, 05.05.2024
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1234 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области к 8.00 (6.00 мск) воскресенья зафиксирован на отметке 1234 сантиметра. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T07:07
2024-05-05T07:07
2024-05-05T07:07
происшествия
ишим (река)
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ТЮМЕНЬ, 5 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области к 8.00 (6.00 мск) воскресенья зафиксирован на отметке 1234 сантиметра. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (6.00 мск) 4 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1235 сантиметров, на 22.00 (20.00 мск) он снизился на 2 сантиметра - до 1233 сантиметров, но за ночь поднялся – на 8.00 (6.00 мск) 5 мая составляет 1234 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Максимальный подъем – 1236 сантиметров – был зафиксирован 3 мая. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатское, где 27 апреля была объявлена экстренная эвакуация, – около 8 тысяч. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на субботу в 47 населенных пунктах региона подтоплены 384 жилых дома, 523 дачных дома, 3 225 приусадебных участков, 34 участка автодорог.
https://ria.ru/20240503/damba-1943723133.html
https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html
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происшествия, ишим (река), тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1234 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области к утру составил 1234 сантиметров
ТЮМЕНЬ, 5 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области к 8.00 (6.00 мск) воскресенья зафиксирован на отметке 1234 сантиметра.
Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (6.00 мск) 4 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1235 сантиметров, на 22.00 (20.00 мск) он снизился на 2 сантиметра - до 1233 сантиметров, но за ночь поднялся – на 8.00 (6.00 мск) 5 мая составляет 1234 сантиметра.
Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Максимальный подъем – 1236 сантиметров – был зафиксирован 3 мая.
При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатское, где 27 апреля была объявлена экстренная эвакуация, – около 8 тысяч.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС
, на субботу в 47 населенных пунктах региона подтоплены 384 жилых дома, 523 дачных дома, 3 225 приусадебных участков, 34 участка автодорог.