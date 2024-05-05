https://ria.ru/20240505/iran-1943960066.html

Иран планирует осенью начать строительство реактора АЭС "Карун"

Иран планирует осенью начать строительство реактора АЭС "Карун" - РИА Новости, 05.05.2024

Иран планирует осенью начать строительство реактора АЭС "Карун"

Иран планирует начать строительство "ядерного острова" АЭС "Карун" осенью текущего года, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T12:03

2024-05-05T12:03

2024-05-05T12:03

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ТЕГЕРАН, 5 мая - РИА Новости. Иран планирует начать строительство "ядерного острова" АЭС "Карун" осенью текущего года, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. "Ядерным островом" называют комплекс зданий и сооружений, обеспечивающих функционирование ядерного реактора атомной станции. "С божьей помощью, в текущем году будет осуществлена первая заливка бетона "ядерного острова" АЭС "Карун"... Надеюсь, что (это произойдет -ред.) осенью", - приводит слова Эслами официальный Telegram-канал правительства Ирана. Заливка бетона в фундамент "ядерного острова" означает полноценный старт строительства не только реакторного здания, но и всего энергоблока АЭС. В конце октября минувшего года Эслами сообщил, что Иран начал строительство новой АЭС на западе страны под названием "Карун", мощность которой составит 300 МВт энергии. Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока. Строительство блока №2 официально началось осенью 2019 года. В конце 2021 года в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами говорил, что на площадке блока №3 идет укрепление грунта в рамках подготовки к бетонированию фундамента. Проект строительства блоков №2 и №3 АЭС "Бушер" рассчитан на 10 лет.

https://ria.ru/20231025/aes-1905108058.html

https://ria.ru/20231115/uran-1909712256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, россия, бушерская аэс