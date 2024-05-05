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Иран планирует осенью начать строительство реактора АЭС "Карун" - РИА Новости, 05.05.2024
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Ядерные технологии
 
12:03 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/iran-1943960066.html
Иран планирует осенью начать строительство реактора АЭС "Карун"
Иран планирует осенью начать строительство реактора АЭС "Карун" - РИА Новости, 05.05.2024
Иран планирует осенью начать строительство реактора АЭС "Карун"
Иран планирует начать строительство "ядерного острова" АЭС "Карун" осенью текущего года, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T12:03
2024-05-05T12:03
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ТЕГЕРАН, 5 мая - РИА Новости. Иран планирует начать строительство "ядерного острова" АЭС "Карун" осенью текущего года, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. "Ядерным островом" называют комплекс зданий и сооружений, обеспечивающих функционирование ядерного реактора атомной станции. "С божьей помощью, в текущем году будет осуществлена первая заливка бетона "ядерного острова" АЭС "Карун"... Надеюсь, что (это произойдет -ред.) осенью", - приводит слова Эслами официальный Telegram-канал правительства Ирана. Заливка бетона в фундамент "ядерного острова" означает полноценный старт строительства не только реакторного здания, но и всего энергоблока АЭС. В конце октября минувшего года Эслами сообщил, что Иран начал строительство новой АЭС на западе страны под названием "Карун", мощность которой составит 300 МВт энергии. Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока. Строительство блока №2 официально началось осенью 2019 года. В конце 2021 года в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами говорил, что на площадке блока №3 идет укрепление грунта в рамках подготовки к бетонированию фундамента. Проект строительства блоков №2 и №3 АЭС "Бушер" рассчитан на 10 лет.
https://ria.ru/20231025/aes-1905108058.html
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в мире, иран, россия, бушерская аэс
Ядерные технологии, В мире, Иран, Россия, Бушерская АЭС
Иран планирует осенью начать строительство реактора АЭС "Карун"

Глава ОАЭИ Эслами: Иран начнет строить "ядерный остров" АЭС "Карун" осенью

© Фото : پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستانМесто строительства атомной электростанции под названием "Карун"
Место строительства атомной электростанции под названием Карун - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© Фото : پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان
Место строительства атомной электростанции под названием "Карун". Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 5 мая - РИА Новости. Иран планирует начать строительство "ядерного острова" АЭС "Карун" осенью текущего года, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
"Ядерным островом" называют комплекс зданий и сооружений, обеспечивающих функционирование ядерного реактора атомной станции.
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"С божьей помощью, в текущем году будет осуществлена первая заливка бетона "ядерного острова" АЭС "Карун"... Надеюсь, что (это произойдет -ред.) осенью", - приводит слова Эслами официальный Telegram-канал правительства Ирана.
Заливка бетона в фундамент "ядерного острова" означает полноценный старт строительства не только реакторного здания, но и всего энергоблока АЭС.
В конце октября минувшего года Эслами сообщил, что Иран начал строительство новой АЭС на западе страны под названием "Карун", мощность которой составит 300 МВт энергии.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока. Строительство блока №2 официально началось осенью 2019 года.
В конце 2021 года в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами говорил, что на площадке блока №3 идет укрепление грунта в рамках подготовки к бетонированию фундамента. Проект строительства блоков №2 и №3 АЭС "Бушер" рассчитан на 10 лет.
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