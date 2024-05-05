https://ria.ru/20240505/gps-1943928421.html

Финский министр обвинила Россию в сбоях в работе GPS

Финский министр обвинила Россию в сбоях в работе GPS - РИА Новости, 05.05.2024

Финский министр обвинила Россию в сбоях в работе GPS

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен обвинила Россию в сбоях работы GPS в балтийском регионе, сообщает YLE. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T06:05

2024-05-05T06:05

2024-05-05T06:05

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен обвинила Россию в сбоях работы GPS в балтийском регионе, сообщает YLE."Я не буду говорить точно, когда именно, но очевидно, что масштабы GPS-помех расширились <…> (с начала СВО — Прим. ред.), а также во многом изменили свою форму", — сказала она.При этом министр заявила, что у граждан, пользующихся услугами авиаперевозчиков, не должно быть поводов для беспокойств, ситуация находится под контролем властей.Также, по ее словам, неизвестно, является ли глушение GPS "преднамеренным действием России".Финляндия, которая в 2023 году стала членом НАТО, уже неоднократно пыталась обвинить Россию в причастности к сбоям в работе GPS. С аналогичными заявлениями выступали и власти Прибалтики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что вопрос о якобы подавлении Россией сигнала GPS стоит направить в министерство транспорта, поскольку оно связано с российской авиационной безопасностью.

https://ria.ru/20240503/pomekhi-1943660053.html

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в мире, россия, финляндия, прибалтика, дмитрий песков, нато, gps