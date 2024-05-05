https://ria.ru/20240505/gosdumy-1943929554.html
Зеленскому выдали черную метку преступника, заявил депутат
Зеленскому выдали черную метку преступника, заявил депутат - РИА Новости, 05.05.2024
Зеленскому выдали черную метку преступника, заявил депутат
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал объявление Владимира Зеленского российским МВД в розыск фактически... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T06:42
2024-05-05T06:42
2024-05-05T07:14
владимир зеленский
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал объявление Владимира Зеленского российским МВД в розыск фактически черной меткой преступника. Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, следует из базы ведомства. Министерство сообщило, что он разыскивается по статье УК, однако статья, по которой он разыскивается, не разглашается. "Зеленскому фактически выписана черная метка преступника. Это четкий сигнал западным кураторам Зеленского, что его больше как политика и представителя украинской власти Россия не воспринимает. Зеленский больше не рассматривается Россией как человек, который может подписать какие-либо мирные договора. Отныне это преступник, устроивший геноцид украинцев и посягнувший на мирную жизнь населения России", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, на Западе также уже понимают, что Зеленский "списанный и отыгранный персонаж".
https://ria.ru/20240504/zelenskiy-1943888865.html
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владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф
Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ
Зеленскому выдали черную метку преступника, заявил депутат
Депутат Шеремет: после объявления в розыск Зеленскому выписана черная метка
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал объявление Владимира Зеленского российским МВД в розыск фактически черной меткой преступника.
Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, следует из базы ведомства. Министерство сообщило, что он разыскивается по статье УК, однако статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
"Зеленскому фактически выписана черная метка преступника. Это четкий сигнал западным кураторам Зеленского, что его больше как политика и представителя украинской власти Россия не воспринимает. Зеленский больше не рассматривается Россией как человек, который может подписать какие-либо мирные договора. Отныне это преступник, устроивший геноцид украинцев и посягнувший на мирную жизнь населения России", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, на Западе также уже понимают, что Зеленский "списанный и отыгранный персонаж".