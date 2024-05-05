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В Горловке при атаке дрона поврежден номер гостиницы - РИА Новости, 05.05.2024
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18:19 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html
В Горловке при атаке дрона поврежден номер гостиницы
В Горловке при атаке дрона поврежден номер гостиницы - РИА Новости, 05.05.2024
В Горловке при атаке дрона поврежден номер гостиницы
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате попадания беспилотника ВСУ был поврежден один из номеров гостиницы "Родина" в центре города. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T18:19
2024-05-05T18:19
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате попадания беспилотника ВСУ был поврежден один из номеров гостиницы "Родина" в центре города. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что ВСУ атаковали Горловку беспилотником-камикадзе. "Вследствие прямого попадания дрона ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) поврежден один из номеров гостиницы "Родина", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240505/vtorzhenie-1944001778.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол, Специальная военная операция на Украине
В Горловке при атаке дрона поврежден номер гостиницы

В Горловке при атаке дрона поврежден номер гостиницы "Родина"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате попадания беспилотника ВСУ был поврежден один из номеров гостиницы "Родина" в центре города.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что ВСУ атаковали Горловку беспилотником-камикадзе.
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"Вследствие прямого попадания дрона ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) поврежден один из номеров гостиницы "Родина", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСЦККСтирол
 
 
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