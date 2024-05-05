https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html
В Горловке при атаке дрона поврежден номер гостиницы
В Горловке при атаке дрона поврежден номер гостиницы - РИА Новости, 05.05.2024
В Горловке при атаке дрона поврежден номер гостиницы
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате попадания беспилотника ВСУ был поврежден один из номеров гостиницы "Родина" в центре города. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T18:19
2024-05-05T18:19
2024-05-05T18:19
в мире
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донецкая народная республика
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иван приходько
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стирол
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате попадания беспилотника ВСУ был поврежден один из номеров гостиницы "Родина" в центре города. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что ВСУ атаковали Горловку беспилотником-камикадзе. "Вследствие прямого попадания дрона ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) поврежден один из номеров гостиницы "Родина", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240505/vtorzhenie-1944001778.html
https://ria.ru/20240310/gorlovka-1932103516.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Горловке при атаке дрона поврежден номер гостиницы
В Горловке при атаке дрона поврежден номер гостиницы "Родина"