https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html

В Горловке при атаке дрона поврежден номер гостиницы

В Горловке при атаке дрона поврежден номер гостиницы - РИА Новости, 05.05.2024

В Горловке при атаке дрона поврежден номер гостиницы

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате попадания беспилотника ВСУ был поврежден один из номеров гостиницы "Родина" в центре города. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T18:19

2024-05-05T18:19

2024-05-05T18:19

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате попадания беспилотника ВСУ был поврежден один из номеров гостиницы "Родина" в центре города. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что ВСУ атаковали Горловку беспилотником-камикадзе. "Вследствие прямого попадания дрона ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) поврежден один из номеров гостиницы "Родина", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240505/vtorzhenie-1944001778.html

https://ria.ru/20240310/gorlovka-1932103516.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол