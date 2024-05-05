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Умер режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко - РИА Новости, 05.05.2024
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17:01 05.05.2024 (обновлено: 17:27 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/gorlenko-1943995325.html
Умер режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко
Умер режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко - РИА Новости, 05.05.2024
Умер режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко
Заслуженный работник культуры, художник-мультипликатор, режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко умер в возрасте 79 лет, сообщается в Telegram-канале Музея РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T17:01
2024-05-05T17:27
россия
красноярск
музей победы
союзмультфильм
вгик
общество
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Заслуженный работник культуры, художник-мультипликатор, режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко умер в возрасте 79 лет, сообщается в Telegram-канале Музея Победы. &quot;На 79-м году ушел из жизни выдающийся российский режиссер, один из основоположников школы отечественной анимации, заслуженный работник культуры РФ Александр Михайлович Горленко. &lt;...&gt; Александр Михайлович всегда с радостью делился своим бесценным опытом с молодыми, начинающими мультипликаторами. Он дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам. Также Горленко способствовал сохранению традиций известных анимационных студий, в частности студии &quot;Союзмультфильм&quot;, — говорится в публикации.Как уточняется, при участии Горленко были созданы известные мультфильмы: "Дом, который построил Джек", "Сказка о попе и работнике его Балде", "Необычный друг", "Халиф-аист", фильм "Новые бременские" и другие. В последнее время режиссер работал в Творческом совете музыкального проекта Музея Победы "Главные детские песни". Руководство и коллектив Музея Победы выразили соболезнования его родным и близким. Александр Горленко — режиссер, художник-мультипликатор, родился 21 ноября 1944 года в Красноярске. В 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы при ВГИКе. Был художником на "Союзмультфильме", с 1980-го — режиссером.
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россия, красноярск, музей победы, союзмультфильм, вгик, общество
Россия, Красноярск, Музей Победы, Союзмультфильм, ВГИК, Общество
Умер режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко

Умер режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко

© МуZей Победы/TelegramХудожник-мультипликатор, режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко
Художник-мультипликатор, режиссер Союзмультфильма Александр Горленко
© МуZей Победы/Telegram
Художник-мультипликатор, режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Заслуженный работник культуры, художник-мультипликатор, режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко умер в возрасте 79 лет, сообщается в Telegram-канале Музея Победы.
«

"На 79-м году ушел из жизни выдающийся российский режиссер, один из основоположников школы отечественной анимации, заслуженный работник культуры РФ Александр Михайлович Горленко. <...> Александр Михайлович всегда с радостью делился своим бесценным опытом с молодыми, начинающими мультипликаторами. Он дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам. Также Горленко способствовал сохранению традиций известных анимационных студий, в частности студии "Союзмультфильм", — говорится в публикации.

Как уточняется, при участии Горленко были созданы известные мультфильмы: "Дом, который построил Джек", "Сказка о попе и работнике его Балде", "Необычный друг", "Халиф-аист", фильм "Новые бременские" и другие.
В последнее время режиссер работал в Творческом совете музыкального проекта Музея Победы "Главные детские песни". Руководство и коллектив Музея Победы выразили соболезнования его родным и близким.
Александр Горленко — режиссер, художник-мультипликатор, родился 21 ноября 1944 года в Красноярске. В 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы при ВГИКе. Был художником на "Союзмультфильме", с 1980-го — режиссером.
 
РоссияКрасноярскМузей ПобедыСоюзмультфильмВГИКОбщество
 
 
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