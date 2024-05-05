Умер режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко
Умер режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко
© МуZей Победы/TelegramХудожник-мультипликатор, режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко
© МуZей Победы/Telegram
Художник-мультипликатор, режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Заслуженный работник культуры, художник-мультипликатор, режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко умер в возрасте 79 лет, сообщается в Telegram-канале Музея Победы.
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"На 79-м году ушел из жизни выдающийся российский режиссер, один из основоположников школы отечественной анимации, заслуженный работник культуры РФ Александр Михайлович Горленко. <...> Александр Михайлович всегда с радостью делился своим бесценным опытом с молодыми, начинающими мультипликаторами. Он дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам. Также Горленко способствовал сохранению традиций известных анимационных студий, в частности студии "Союзмультфильм", — говорится в публикации.
Как уточняется, при участии Горленко были созданы известные мультфильмы: "Дом, который построил Джек", "Сказка о попе и работнике его Балде", "Необычный друг", "Халиф-аист", фильм "Новые бременские" и другие.
В последнее время режиссер работал в Творческом совете музыкального проекта Музея Победы "Главные детские песни". Руководство и коллектив Музея Победы выразили соболезнования его родным и близким.
Александр Горленко — режиссер, художник-мультипликатор, родился 21 ноября 1944 года в Красноярске. В 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы при ВГИКе. Был художником на "Союзмультфильме", с 1980-го — режиссером.