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Умер режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко

Умер режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко - РИА Новости, 05.05.2024

Умер режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко

Заслуженный работник культуры, художник-мультипликатор, режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко умер в возрасте 79 лет, сообщается в Telegram-канале Музея РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T17:01

2024-05-05T17:01

2024-05-05T17:27

россия

красноярск

музей победы

союзмультфильм

вгик

общество

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Заслуженный работник культуры, художник-мультипликатор, режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко умер в возрасте 79 лет, сообщается в Telegram-канале Музея Победы. "На 79-м году ушел из жизни выдающийся российский режиссер, один из основоположников школы отечественной анимации, заслуженный работник культуры РФ Александр Михайлович Горленко. <...> Александр Михайлович всегда с радостью делился своим бесценным опытом с молодыми, начинающими мультипликаторами. Он дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам. Также Горленко способствовал сохранению традиций известных анимационных студий, в частности студии "Союзмультфильм", — говорится в публикации.Как уточняется, при участии Горленко были созданы известные мультфильмы: "Дом, который построил Джек", "Сказка о попе и работнике его Балде", "Необычный друг", "Халиф-аист", фильм "Новые бременские" и другие. В последнее время режиссер работал в Творческом совете музыкального проекта Музея Победы "Главные детские песни". Руководство и коллектив Музея Победы выразили соболезнования его родным и близким. Александр Горленко — режиссер, художник-мультипликатор, родился 21 ноября 1944 года в Красноярске. В 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы при ВГИКе. Был художником на "Союзмультфильме", с 1980-го — режиссером.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, красноярск, музей победы, союзмультфильм, вгик, общество