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Россия согласовывает с Ливией открытие генконсульства в Бенгази - РИА Новости, 05.05.2024
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06:16 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/genkonsulstvo-1943929099.html
Россия согласовывает с Ливией открытие генконсульства в Бенгази
Россия согласовывает с Ливией открытие генконсульства в Бенгази - РИА Новости, 05.05.2024
Россия согласовывает с Ливией открытие генконсульства в Бенгази
Россия согласовывает с властями Ливии детали открытия генконсульства в Бенгази, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T06:16
2024-05-05T06:16
в мире
россия
ливия
бенгази
александр кинщак
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия согласовывает с властями Ливии детали открытия генконсульства в Бенгази, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак. Он напомнил, что после долгого перерыва в 2023 году возобновило свою работу посольство России в Триполи, следующий шаг - это открытие генконсульства в Бенгази. "Процесс согласования с ливийской стороной учреждения нового российского консульского представительства на востоке страны пока не завершен. Необходимо качественно проработать все практические вопросы обеспечения его нормального функционирования, включая логистику и безопасность, что в нынешних ливийских реалиях довольно непросто", - сказал Кинщак. Он отметил, что в Ливии по-прежнему фактически сохраняется двоевластие - базирующемуся на западе страны правительству национального единства Абдельхамида Дбейбы противостоит сформированный на востоке палатой представителей кабинет министров во главе с Усамой Хаммадом, который поддерживает ливийская национальная армия Халифы Хафтара. "Очевидно, что такое положение дел создает определенные сложности как для нормальной работы находящихся в этой стране дипмиссий, так и для учреждения новых представительств. Продолжаем наши усилия", - добавил российский дипломат.
https://ria.ru/20240310/liviya-1932111005.html
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в мире, россия, ливия, бенгази, александр кинщак, халифа хафтар
В мире, Россия, Ливия, Бенгази, Александр Кинщак, Халифа Хафтар
Россия согласовывает с Ливией открытие генконсульства в Бенгази

Дипломат Кинщак: РФ обсуждает с Ливией детали открытия генконсульства в Бенгази

© Фото : DennixoГород Бенгази, Ливия
Город Бенгази, Ливия - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© Фото : Dennixo
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия согласовывает с властями Ливии детали открытия генконсульства в Бенгази, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак.
Он напомнил, что после долгого перерыва в 2023 году возобновило свою работу посольство России в Триполи, следующий шаг - это открытие генконсульства в Бенгази.
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"Процесс согласования с ливийской стороной учреждения нового российского консульского представительства на востоке страны пока не завершен. Необходимо качественно проработать все практические вопросы обеспечения его нормального функционирования, включая логистику и безопасность, что в нынешних ливийских реалиях довольно непросто", - сказал Кинщак.
Он отметил, что в Ливии по-прежнему фактически сохраняется двоевластие - базирующемуся на западе страны правительству национального единства Абдельхамида Дбейбы противостоит сформированный на востоке палатой представителей кабинет министров во главе с Усамой Хаммадом, который поддерживает ливийская национальная армия Халифы Хафтара.
"Очевидно, что такое положение дел создает определенные сложности как для нормальной работы находящихся в этой стране дипмиссий, так и для учреждения новых представительств. Продолжаем наши усилия", - добавил российский дипломат.
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В миреРоссияЛивияБенгазиАлександр КинщакХалифа Хафтар
 
 
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