https://ria.ru/20240505/genkonsulstvo-1943929099.html

Россия согласовывает с Ливией открытие генконсульства в Бенгази

Россия согласовывает с Ливией открытие генконсульства в Бенгази - РИА Новости, 05.05.2024

Россия согласовывает с Ливией открытие генконсульства в Бенгази

Россия согласовывает с властями Ливии детали открытия генконсульства в Бенгази, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T06:16

2024-05-05T06:16

2024-05-05T06:16

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия согласовывает с властями Ливии детали открытия генконсульства в Бенгази, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак. Он напомнил, что после долгого перерыва в 2023 году возобновило свою работу посольство России в Триполи, следующий шаг - это открытие генконсульства в Бенгази. "Процесс согласования с ливийской стороной учреждения нового российского консульского представительства на востоке страны пока не завершен. Необходимо качественно проработать все практические вопросы обеспечения его нормального функционирования, включая логистику и безопасность, что в нынешних ливийских реалиях довольно непросто", - сказал Кинщак. Он отметил, что в Ливии по-прежнему фактически сохраняется двоевластие - базирующемуся на западе страны правительству национального единства Абдельхамида Дбейбы противостоит сформированный на востоке палатой представителей кабинет министров во главе с Усамой Хаммадом, который поддерживает ливийская национальная армия Халифы Хафтара. "Очевидно, что такое положение дел создает определенные сложности как для нормальной работы находящихся в этой стране дипмиссий, так и для учреждения новых представительств. Продолжаем наши усилия", - добавил российский дипломат.

https://ria.ru/20240310/liviya-1932111005.html

https://ria.ru/20240208/aganin-1926150428.html

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в мире, россия, ливия, бенгази, александр кинщак, халифа хафтар