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СМИ: на севере ОАЭ обнаружили новые запасы газа - РИА Новости, 05.05.2024
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19:32 05.05.2024
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СМИ: на севере ОАЭ обнаружили новые запасы газа
СМИ: на севере ОАЭ обнаружили новые запасы газа - РИА Новости, 05.05.2024
СМИ: на севере ОАЭ обнаружили новые запасы газа
Совет по нефти северного эмирата ОАЭ - Шарджа при его правительстве объявил об открытии новых больших запасов газа на месторождении Аль-Хадиба, расположенном к... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T19:32
2024-05-05T19:32
экономика
цены на нефть
шарджа (эмират)
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ДОХА, 5 мая - РИА Новости. Совет по нефти северного эмирата ОАЭ - Шарджа при его правительстве объявил об открытии новых больших запасов газа на месторождении Аль-Хадиба, расположенном к северу от промышленной зоны Аль-Саджаа в Шардже, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM. По его данным, новое месторождение было обнаружено после того, как Национальная нефтяная корпорация Шарджи (SNOC) последние несколько месяцев бурила скважину, которая будет испытана в ближайшие дни, чтобы подтвердить объемы и потенциальные запасы газа на месторождении для разработки. Ожидается, что запасы на месторождении достаточно крупные. Аль-Хадиба является пятым месторождением, которое находится в Шардже на суше, помимо месторождений Аль-Саджаа, Кахиф, Махани и Муайед (преобразованное в газохранилище).
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экономика, цены на нефть, шарджа (эмират), оаэ
Экономика, Цены на нефть, Шарджа (эмират), ОАЭ
СМИ: на севере ОАЭ обнаружили новые запасы газа

WAM: на севере ОАЭ обнаружили новые запасы газа на месторождении Аль-Хадиба

© iStock.com / IR_StoneДубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© iStock.com / IR_Stone
Дубай, ОАЭ. Архивное фото
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ДОХА, 5 мая - РИА Новости. Совет по нефти северного эмирата ОАЭ - Шарджа при его правительстве объявил об открытии новых больших запасов газа на месторождении Аль-Хадиба, расположенном к северу от промышленной зоны Аль-Саджаа в Шардже, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM.
По его данным, новое месторождение было обнаружено после того, как Национальная нефтяная корпорация Шарджи (SNOC) последние несколько месяцев бурила скважину, которая будет испытана в ближайшие дни, чтобы подтвердить объемы и потенциальные запасы газа на месторождении для разработки. Ожидается, что запасы на месторождении достаточно крупные.
Аль-Хадиба является пятым месторождением, которое находится в Шардже на суше, помимо месторождений Аль-Саджаа, Кахиф, Махани и Муайед (преобразованное в газохранилище).
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ЭкономикаЦены на нефтьШарджа (эмират)ОАЭ
 
 
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