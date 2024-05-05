https://ria.ru/20240505/gaz-1944010954.html

СМИ: на севере ОАЭ обнаружили новые запасы газа

СМИ: на севере ОАЭ обнаружили новые запасы газа - РИА Новости, 05.05.2024

СМИ: на севере ОАЭ обнаружили новые запасы газа

Совет по нефти северного эмирата ОАЭ - Шарджа при его правительстве объявил об открытии новых больших запасов газа на месторождении Аль-Хадиба, расположенном к... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T19:32

2024-05-05T19:32

2024-05-05T19:32

экономика

цены на нефть

шарджа (эмират)

оаэ

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ДОХА, 5 мая - РИА Новости. Совет по нефти северного эмирата ОАЭ - Шарджа при его правительстве объявил об открытии новых больших запасов газа на месторождении Аль-Хадиба, расположенном к северу от промышленной зоны Аль-Саджаа в Шардже, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM. По его данным, новое месторождение было обнаружено после того, как Национальная нефтяная корпорация Шарджи (SNOC) последние несколько месяцев бурила скважину, которая будет испытана в ближайшие дни, чтобы подтвердить объемы и потенциальные запасы газа на месторождении для разработки. Ожидается, что запасы на месторождении достаточно крупные. Аль-Хадиба является пятым месторождением, которое находится в Шардже на суше, помимо месторождений Аль-Саджаа, Кахиф, Махани и Муайед (преобразованное в газохранилище).

https://ria.ru/20231201/pravitelstvo-1913037068.html

шарджа (эмират)

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экономика, цены на нефть, шарджа (эмират), оаэ