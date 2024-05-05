https://ria.ru/20240505/forum-1944016134.html

В Самаре антифашистский форум "Гитары в строю" завершился гала-концертом

В Самаре антифашистский форум "Гитары в строю" завершился гала-концертом - РИА Новости, 05.05.2024

В Самаре антифашистский форум "Гитары в строю" завершился гала-концертом

Международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю", который стартовал в Самарской области 2 мая, завершился гала-концертом, который прошел во РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T20:19

2024-05-05T20:19

2024-05-05T20:49

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россия

шотландия

сергей лавров

дмитрий азаров

shaman (ярослав дронов)

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САМАРА, 5 мая - РИА Новости. Международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю", который стартовал в Самарской области 2 мая, завершился гала-концертом, который прошел во Дворце спорта имени Высоцкого в Самаре, передает корреспондент РИА Новости. В обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое зачитали на концерте, отмечается, что усилия участников антифашистского форума сегодня "особенно востребованы". "Спустя почти 80 лет после великой победы фашизм - идеология ненависти, дискриминации и угнетения - вновь поднял голову в ряде государств Европы, в первую очередь, на Украине. В этой связи сплочение всех неравнодушных людей вне зависимости от страны проживания, гражданства или национальности во имя противодействия этим опасным тенденциям, несущим угрозу всему человечеству, приобретает особое значение", - сообщил Лавров. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил всех за участие в мероприятиях антифашистского форума, отдельно отметив зарубежных участников. "Знаете, для некоторых из них это было непросто, это был гражданский подвиг, поскольку в своих странах они подвергались гонениям, информационному мощнейшему давлению, запретам на их творчество, но они здесь", - сказал глава региона. Помимо российских исполнителей на гала-концерте выступили зарубежные артисты из Италии, Шотландии, Великобритании, Черногории, Китая, Колумбии, Сербии. Хедлайнерами стали российский певец Shaman и музыкант Джими МакРэй из Великобритании. В конце гала-концерта все участники и зрители в зале исполнили гимн России. Концертная программа, открывшая международный антифашистский форум, стартовала 2 мая в селе Красный Яр. На сцене выступили артисты из Китайской Народной Республики, Великобритании и Шотландии, а также исполнители из Самары и Красноярского района. Кроме того, в рамках форума проводились выступления для участников СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в самарских медицинских учреждениях. Помимо концертной программы, в рамках форума состоялась научная конференция с участием зарубежных и российских экспертов, а также прошел круглый стол об уроках победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.

https://ria.ru/20230818/forum-1890913658.html

https://ria.ru/20240502/forum-1943413547.html

великобритания

россия

шотландия

самара

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великобритания, россия, шотландия, сергей лавров, дмитрий азаров, shaman (ярослав дронов) , самара