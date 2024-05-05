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В Самаре антифашистский форум "Гитары в строю" завершился гала-концертом - РИА Новости, 05.05.2024
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20:19 05.05.2024 (обновлено: 20:49 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/forum-1944016134.html
В Самаре антифашистский форум "Гитары в строю" завершился гала-концертом
В Самаре антифашистский форум "Гитары в строю" завершился гала-концертом - РИА Новости, 05.05.2024
В Самаре антифашистский форум "Гитары в строю" завершился гала-концертом
Международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю", который стартовал в Самарской области 2 мая, завершился гала-концертом, который прошел во РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T20:19
2024-05-05T20:49
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САМАРА, 5 мая - РИА Новости. Международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю", который стартовал в Самарской области 2 мая, завершился гала-концертом, который прошел во Дворце спорта имени Высоцкого в Самаре, передает корреспондент РИА Новости. В обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое зачитали на концерте, отмечается, что усилия участников антифашистского форума сегодня "особенно востребованы". "Спустя почти 80 лет после великой победы фашизм - идеология ненависти, дискриминации и угнетения - вновь поднял голову в ряде государств Европы, в первую очередь, на Украине. В этой связи сплочение всех неравнодушных людей вне зависимости от страны проживания, гражданства или национальности во имя противодействия этим опасным тенденциям, несущим угрозу всему человечеству, приобретает особое значение", - сообщил Лавров. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил всех за участие в мероприятиях антифашистского форума, отдельно отметив зарубежных участников. "Знаете, для некоторых из них это было непросто, это был гражданский подвиг, поскольку в своих странах они подвергались гонениям, информационному мощнейшему давлению, запретам на их творчество, но они здесь", - сказал глава региона. Помимо российских исполнителей на гала-концерте выступили зарубежные артисты из Италии, Шотландии, Великобритании, Черногории, Китая, Колумбии, Сербии. Хедлайнерами стали российский певец Shaman и музыкант Джими МакРэй из Великобритании. В конце гала-концерта все участники и зрители в зале исполнили гимн России. Концертная программа, открывшая международный антифашистский форум, стартовала 2 мая в селе Красный Яр. На сцене выступили артисты из Китайской Народной Республики, Великобритании и Шотландии, а также исполнители из Самары и Красноярского района. Кроме того, в рамках форума проводились выступления для участников СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в самарских медицинских учреждениях. Помимо концертной программы, в рамках форума состоялась научная конференция с участием зарубежных и российских экспертов, а также прошел круглый стол об уроках победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.
https://ria.ru/20230818/forum-1890913658.html
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великобритания, россия, шотландия, сергей лавров, дмитрий азаров, shaman (ярослав дронов) , самара
Великобритания, Россия, Шотландия, Сергей Лавров, Дмитрий Азаров, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Самара
В Самаре антифашистский форум "Гитары в строю" завершился гала-концертом

Международный антифашистский форум "Гитары в строю" завершился гала-концертом

Гала-концерт антифашистского форума "Гитары в строю" в Самаре
Гала-концерт антифашистского форума Гитары в строю в Самаре
Гала-концерт антифашистского форума "Гитары в строю" в Самаре
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САМАРА, 5 мая - РИА Новости. Международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю", который стартовал в Самарской области 2 мая, завершился гала-концертом, который прошел во Дворце спорта имени Высоцкого в Самаре, передает корреспондент РИА Новости.
В обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое зачитали на концерте, отмечается, что усилия участников антифашистского форума сегодня "особенно востребованы".
Город Минск - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Антифашистский форум в Минске призвал к трибуналу над неонацистами
18 августа 2023, 18:04
«
"Спустя почти 80 лет после великой победы фашизм - идеология ненависти, дискриминации и угнетения - вновь поднял голову в ряде государств Европы, в первую очередь, на Украине. В этой связи сплочение всех неравнодушных людей вне зависимости от страны проживания, гражданства или национальности во имя противодействия этим опасным тенденциям, несущим угрозу всему человечеству, приобретает особое значение", - сообщил Лавров.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил всех за участие в мероприятиях антифашистского форума, отдельно отметив зарубежных участников. "Знаете, для некоторых из них это было непросто, это был гражданский подвиг, поскольку в своих странах они подвергались гонениям, информационному мощнейшему давлению, запретам на их творчество, но они здесь", - сказал глава региона.
Помимо российских исполнителей на гала-концерте выступили зарубежные артисты из Италии, Шотландии, Великобритании, Черногории, Китая, Колумбии, Сербии. Хедлайнерами стали российский певец Shaman и музыкант Джими МакРэй из Великобритании. В конце гала-концерта все участники и зрители в зале исполнили гимн России.
Концертная программа, открывшая международный антифашистский форум, стартовала 2 мая в селе Красный Яр. На сцене выступили артисты из Китайской Народной Республики, Великобритании и Шотландии, а также исполнители из Самары и Красноярского района. Кроме того, в рамках форума проводились выступления для участников СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в самарских медицинских учреждениях.
Помимо концертной программы, в рамках форума состоялась научная конференция с участием зарубежных и российских экспертов, а также прошел круглый стол об уроках победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.
На антифашистском форуме в Самаре выступят представители 12 стран
В форуме "Гитары в строю" примут участие представители 12 стран
2 мая, 09:59
 
ВеликобританияРоссияШотландияСергей ЛавровДмитрий АзаровSHAMAN (Ярослав Дронов)Самара
 
 
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