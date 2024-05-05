https://ria.ru/20240505/energetika-1943981918.html

Ущерб энергетике Украины после взрывов составил более миллиарда долларов

Ущерб энергетике Украины после взрывов составил более миллиарда долларов - РИА Новости, 05.05.2024

Ущерб энергетике Украины после взрывов составил более миллиарда долларов

Ущерб украинской энергетике после последних взрывов превысил миллиард долларов, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T15:13

2024-05-05T15:13

2024-05-05T16:11

украина

киевская область

герман галущенко

михаил подоляк

дмитрий кулеба

змиевская тэс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ущерб украинской энергетике после последних взрывов превысил миллиард долларов, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко. "На сегодня речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. <...> Очевидно, что ущерб будет расти", — приводит его слова пресс-служба ведомства. По словам министра, наиболее серьезные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии и энергообъекты. Он добавил, что ситуация "достаточно сложная".Галущенко ранее в субботу сообщил, что в период последнего отопительного сезона взрывами уничтожило больше энергетических мощностей, чем удалось восстановить. В апреле глава Минэнерго Украины заявлял, что страна за последнее время потеряла гигантский объем генерации энергии. Он попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк информировал, что за это время повреждения получили Каневская ГЭС, Днепрогэс и Змиевская ТЭС. Минэнерго страны сообщало о полном уничтожении Трипольской ТЭС — крупнейшего энергогенерирующего объекта в Киевской области. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, повреждено свыше половины всей энергосистемы страны.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240505/frantsiya-1943970990.html

https://ria.ru/20240425/pomosch-1942241575.html

https://ria.ru/20240426/ukraina-1942564600.html

украина

киевская область

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Варвара Скокшина

украина, киевская область, герман галущенко, михаил подоляк, дмитрий кулеба, змиевская тэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире