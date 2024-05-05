Ущерб энергетике Украины после взрывов составил более миллиарда долларов
Минэнерго Украины: ущерб энергетике от взрывов превысил миллиард долларов
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ущерб украинской энергетике после последних взрывов превысил миллиард долларов, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.
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"На сегодня речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. <...> Очевидно, что ущерб будет расти", — приводит его слова пресс-служба ведомства.
По словам министра, наиболее серьезные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии и энергообъекты. Он добавил, что ситуация "достаточно сложная".
Галущенко ранее в субботу сообщил, что в период последнего отопительного сезона взрывами уничтожило больше энергетических мощностей, чем удалось восстановить.
В апреле глава Минэнерго Украины заявлял, что страна за последнее время потеряла гигантский объем генерации энергии. Он попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк информировал, что за это время повреждения получили Каневская ГЭС, Днепрогэс и Змиевская ТЭС. Минэнерго страны сообщало о полном уничтожении Трипольской ТЭС — крупнейшего энергогенерирующего объекта в Киевской области. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, повреждено свыше половины всей энергосистемы страны.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.