https://ria.ru/20240505/dnr-1944004103.html
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 05.05.2024
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником
Украинские войска в 17.20 (совпадает с мск) атаковали Горловку беспилотником-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T18:17
2024-05-05T18:17
2024-05-05T18:17
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 (совпадает с мск) атаковали Горловку беспилотником-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 17.20 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240505/vtorzhenie-1944001778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником
ВСУ атаковали Горловку ударным беспилотником-камикадзе