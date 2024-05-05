https://ria.ru/20240505/dnr-1944004103.html

Украинские войска атаковали Горловку беспилотником

Украинские войска атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 05.05.2024

Украинские войска атаковали Горловку беспилотником

Украинские войска в 17.20 (совпадает с мск) атаковали Горловку беспилотником-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T18:17

2024-05-05T18:17

2024-05-05T18:17

в мире

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специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 (совпадает с мск) атаковали Горловку беспилотником-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 17.20 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240505/vtorzhenie-1944001778.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк