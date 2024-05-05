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Украинские войска атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 05.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/dnr-1944004103.html
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 05.05.2024
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником
Украинские войска в 17.20 (совпадает с мск) атаковали Горловку беспилотником-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T18:17
2024-05-05T18:17
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 (совпадает с мск) атаковали Горловку беспилотником-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 17.20 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240505/vtorzhenie-1944001778.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником

ВСУ атаковали Горловку ударным беспилотником-камикадзе

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 (совпадает с мск) атаковали Горловку беспилотником-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 17.20 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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