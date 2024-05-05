https://ria.ru/20240505/dnepropetrovsk-1943920092.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 05.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T01:21

2024-05-05T01:21

2024-05-05T07:47

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное"."В Днепре (Днепропетровске - Прим. ред.) слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Приблизительно спустя десять минут после публикации телеканал сообщил о повторных взрывах.Ранее телеканал сообщал о взрывах в Харькове.Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак позднее сообщил в своем Telegram-канале о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в Днепропетровске.В Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240505/spetsoperatsiya-1943912439.html

https://ria.ru/20240503/boepripasy-1943651573.html

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в мире, россия, днепропетровск, днепр (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины