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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 05.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:21 05.05.2024 (обновлено: 07:47 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/dnepropetrovsk-1943920092.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 05.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T01:21
2024-05-05T07:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепропетровск
днепр (город)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное".&quot;В Днепре (Днепропетровске - Прим. ред.) слышны звуки взрывов&quot;, — говорится в сообщении в Telegram-канале &quot;Общественного&quot;.Приблизительно спустя десять минут после публикации телеканал сообщил о повторных взрывах.Ранее телеканал сообщал о взрывах в Харькове.Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак позднее сообщил в своем Telegram-канале о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в Днепропетровске.В Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240505/spetsoperatsiya-1943912439.html
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в мире, россия, днепропетровск, днепр (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровск, Днепр (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

"Общественное": в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное".
«

Днепре (Днепропетровске - Прим. ред.) слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".

Приблизительно спустя десять минут после публикации телеканал сообщил о повторных взрывах.
Ранее телеканал сообщал о взрывах в Харькове.
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Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак позднее сообщил в своем Telegram-канале о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в Днепропетровске.
В Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР объявлена воздушная тревога.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепропетровскДнепр (город)Дмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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