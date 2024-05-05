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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 05.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T01:21
2024-05-05T01:21
2024-05-05T07:47
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное"."В Днепре (Днепропетровске - Прим. ред.) слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Приблизительно спустя десять минут после публикации телеканал сообщил о повторных взрывах.Ранее телеканал сообщал о взрывах в Харькове.Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак позднее сообщил в своем Telegram-канале о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в Днепропетровске.В Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240505/spetsoperatsiya-1943912439.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровск, Днепр (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы