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Стали известны подробности об убитом в Ленинградской области диверсанте - РИА Новости, 05.05.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:07 05.05.2024 (обновлено: 09:56 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/diversant-1943935330.html
Стали известны подробности об убитом в Ленинградской области диверсанте
Стали известны подробности об убитом в Ленинградской области диверсанте - РИА Новости, 05.05.2024
Стали известны подробности об убитом в Ленинградской области диверсанте
Ликвидированный предполагаемый фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Николай Сурнов уехал из России сразу после объявления частичной мобилизации в 2022... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T08:07
2024-05-05T09:56
россия
королев
литва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ликвидированный предполагаемый фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Николай Сурнов уехал из России сразу после объявления частичной мобилизации в 2022 году, рассказали корреспондентам РИА Новости люди, знакомые с ним. После теракта появились сообщения якобы об одном из сбежавших фигурантов дела. Глава Чехова Михаил Собакин 10 апреля сообщил, что в городе действует план "Сирена". Так он отреагировал на сообщения в ряде Telegram-каналов, "что на территории городского округа Чехов укрывается пособник террористов", атаковавших "Крокус" 22 марта. ФСБ 3 мая сообщила, что рядом со схроном в Ленинградской области ликвидировали готовившего в России теракты агента военной разведки Украины, а до этого его пытались задержать в Подмосковье. По данным спецслужб, он планировал серию терактов в России, в том числе на объектах Минобороны. Как удалось выяснить корреспондентам РИА Новости, Сурнов ранее был руководителем гаражного кооператива "Стрела-2" в подмосковном Королеве. Члены кооператива, опознавшие его по фотографии, рассказали, что он там также работал механиком, специализировался на японских автомобилях. &quot;Он занимался &quot;япошками&quot;, хороший мастер был, и ночью приезжали, и днем к нему… Мы не общались тесно, а так да, машины к нему заезжали, &quot;япошки&quot;. Нормальный был человек. Он тут воров ловил. Даже до председательства. В одном гараже что-то своровали, по камерам выявил&quot;, — рассказал один из собеседников агентства.Но, по их словам, после объявления частичной мобилизации он в один день оставил все и уехал из России. Согласно открытым данным, с 7 декабря 2022 года председателем кооператива уже числился другой гражданин России. "Как мне сказали, он за один день ключи оставил и уехал (из России в 2022 году) после объявления мобилизации", - рассказал РИА Новости знакомый предполагаемого фигуранта. По его словам, он более десяти лет владел гаражом в этом кооперативе, где занимался ремонтом машин. &quot;Его давно тут не было, года два, может. Видел (его), он такой был, сам по себе. Машинками занимался. Года два тут его не было. Я не помню (когда он уехал), он там был, потом исчез. Говорили, уехал куда-то в Литву&quot;, — рассказал РИА Новости другой знакомый Сурнова, владелец соседнего гаража.О том, что мужчина находился в Литве, сообщали и в ФСБ. По их данным, он прибыл в Московский регион из Литвы в марте 2024 года. Кроме того, на странице жены Николая Ирины Сурновой на Facebook* местом жительства указан Вильнюс. На другой же странице у Ирины местом жительства значится город Королев. По словам знакомых, информация о причастности Сурнова к теракту и к готовившимся диверсиям стали неожиданностью, поскольку ничего подозрительного за обвиняемым не замечали. "Он продал (гараж) уже давно, он как уехал, продал", — отметил собеседник агентства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240326/terakt-1935791125.html
https://ria.ru/20240327/sud-1936231376.html
https://ria.ru/20240327/konashenok-1936227898.html
россия
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россия, королев, литва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Королев, Литва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия
Стали известны подробности об убитом в Ленинградской области диверсанте

Мужчина, связанный с терактом в "Крокусе", уехал из России в 2022 году

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ликвидированный предполагаемый фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Николай Сурнов уехал из России сразу после объявления частичной мобилизации в 2022 году, рассказали корреспондентам РИА Новости люди, знакомые с ним.
После теракта появились сообщения якобы об одном из сбежавших фигурантов дела. Глава Чехова Михаил Собакин 10 апреля сообщил, что в городе действует план "Сирена". Так он отреагировал на сообщения в ряде Telegram-каналов, "что на территории городского округа Чехов укрывается пособник террористов", атаковавших "Крокус" 22 марта.
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ФСБ 3 мая сообщила, что рядом со схроном в Ленинградской области ликвидировали готовившего в России теракты агента военной разведки Украины, а до этого его пытались задержать в Подмосковье. По данным спецслужб, он планировал серию терактов в России, в том числе на объектах Минобороны.
Как удалось выяснить корреспондентам РИА Новости, Сурнов ранее был руководителем гаражного кооператива "Стрела-2" в подмосковном Королеве. Члены кооператива, опознавшие его по фотографии, рассказали, что он там также работал механиком, специализировался на японских автомобилях.
«

"Он занимался "япошками", хороший мастер был, и ночью приезжали, и днем к нему… Мы не общались тесно, а так да, машины к нему заезжали, "япошки". Нормальный был человек. Он тут воров ловил. Даже до председательства. В одном гараже что-то своровали, по камерам выявил", — рассказал один из собеседников агентства.

Но, по их словам, после объявления частичной мобилизации он в один день оставил все и уехал из России. Согласно открытым данным, с 7 декабря 2022 года председателем кооператива уже числился другой гражданин России.
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"Как мне сказали, он за один день ключи оставил и уехал (из России в 2022 году) после объявления мобилизации", - рассказал РИА Новости знакомый предполагаемого фигуранта.
По его словам, он более десяти лет владел гаражом в этом кооперативе, где занимался ремонтом машин.
«

"Его давно тут не было, года два, может. Видел (его), он такой был, сам по себе. Машинками занимался. Года два тут его не было. Я не помню (когда он уехал), он там был, потом исчез. Говорили, уехал куда-то в Литву", — рассказал РИА Новости другой знакомый Сурнова, владелец соседнего гаража.

О том, что мужчина находился в Литве, сообщали и в ФСБ. По их данным, он прибыл в Московский регион из Литвы в марте 2024 года. Кроме того, на странице жены Николая Ирины Сурновой на Facebook* местом жительства указан Вильнюс. На другой же странице у Ирины местом жительства значится город Королев.
По словам знакомых, информация о причастности Сурнова к теракту и к готовившимся диверсиям стали неожиданностью, поскольку ничего подозрительного за обвиняемым не замечали.
"Он продал (гараж) уже давно, он как уехал, продал", — отметил собеседник агентства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКоролевЛитваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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