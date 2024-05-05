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В Старой Руссе девочка попала в реанимацию из-за сброшенного стекла
В Старой Руссе девочка попала в реанимацию из-за сброшенного стекла - РИА Новости, 05.05.2024
В Старой Руссе девочка попала в реанимацию из-за сброшенного стекла
Выброшенное мальчиком стекло с балкона пятого этажа травмировало в Старой Руссе проходившую мимо девочку, 3-летний ребёнок в реанимации, проводится проверка,... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T22:41
2024-05-05T22:41
2024-05-05T22:41
происшествия
старая русса
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Выброшенное мальчиком стекло с балкона пятого этажа травмировало в Старой Руссе проходившую мимо девочку, 3-летний ребёнок в реанимации, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области. "В результате таких действий 3-летняя девочка, которая выходила из аптеки с родителями, расположенной на первом этаже этого дома, получила травмы. В настоящее время ребенок госпитализирован в отделение реанимации медицинского учреждения", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что в воскресенье 9-летний мальчик скинул стекло из окна, которое хранилось на балконе квартиры, пятого этажа жилого дома. Уточняется, что прокуратура оценит условия жизни и воспитания мальчика, а также деятельность органов системы профилактики при работе с семьей ребенка.
https://ria.ru/20240504/omsk-1943874145.html
старая русса
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происшествия, старая русса, новгородская область
Происшествия, Старая Русса, Новгородская область
В Старой Руссе девочка попала в реанимацию из-за сброшенного стекла
В Старой Руссе девочка попала в реанимацию из-за сброшенного с балкона стекла