https://ria.ru/20240505/devochka-1944028284.html

В Старой Руссе девочка попала в реанимацию из-за сброшенного стекла

В Старой Руссе девочка попала в реанимацию из-за сброшенного стекла - РИА Новости, 05.05.2024

В Старой Руссе девочка попала в реанимацию из-за сброшенного стекла

Выброшенное мальчиком стекло с балкона пятого этажа травмировало в Старой Руссе проходившую мимо девочку, 3-летний ребёнок в реанимации, проводится проверка,... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T22:41

2024-05-05T22:41

2024-05-05T22:41

происшествия

старая русса

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Выброшенное мальчиком стекло с балкона пятого этажа травмировало в Старой Руссе проходившую мимо девочку, 3-летний ребёнок в реанимации, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области. "В результате таких действий 3-летняя девочка, которая выходила из аптеки с родителями, расположенной на первом этаже этого дома, получила травмы. В настоящее время ребенок госпитализирован в отделение реанимации медицинского учреждения", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что в воскресенье 9-летний мальчик скинул стекло из окна, которое хранилось на балконе квартиры, пятого этажа жилого дома. Уточняется, что прокуратура оценит условия жизни и воспитания мальчика, а также деятельность органов системы профилактики при работе с семьей ребенка.

https://ria.ru/20240504/omsk-1943874145.html

старая русса

новгородская область

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происшествия, старая русса, новгородская область