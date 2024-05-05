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СМИ сообщили об угрозе дефолта на Украине - РИА Новости, 05.05.2024
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10:41 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/defolt-1943950395.html
СМИ сообщили об угрозе дефолта на Украине
СМИ сообщили об угрозе дефолта на Украине - РИА Новости, 05.05.2024
СМИ сообщили об угрозе дефолта на Украине
Власти Украины могут объявить дефолт в августе, если не смогут заключить сделку с иностранными держателями облигаций по выплате процентов по облигациям и... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T10:41
2024-05-05T10:41
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Власти Украины могут объявить дефолт в августе, если не смогут заключить сделку с иностранными держателями облигаций по выплате процентов по облигациям и прощению части долга страны, заявила газета Wall Street Journal. Ранее газета писала со ссылкой на источники, что группа иностранных держателей облигаций планирует оказать давление на Украину, чтобы она начала выплату процентов по своим обязательствам не позже 2025 года. Согласно газете, группа хочет, чтобы Киев заключил сделку, по которой возобновил бы выплаты в обмен на "прощение значительной части" непогашенного долга страны. Отмечается, что некоторые владельцы облигаций группы обсудили эти планы с высокопоставленными чиновниками в Киеве. Согласно газете, Украина готовится начать переговоры с держателями облигаций в мае, и советники Киева работают над тем, чтобы привлечь к участию правительства США и других стран. Издание утверждает, что одобрение сделки не гарантировано на фоне того, что США и их союзники обеспокоены тем, что деньги налогоплательщиков "окажутся в руках держателей облигаций", если Украина возобновит какое-либо обслуживание долга. Отмечается. что в 2022 году держатели облигаций предоставили Украине "каникулы" по выплате долгов на два года. "Без соглашения Украина может объявить дефолт после того, как в августе закончатся каникулы по выплате долгов держателям облигаций", - отмечает газета. Издание добавляет, что дефолт испортит репутацию Украины среди инвесторов и усложнит ее способность брать больше займов. В октябре 2023 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что большинство двусторонних кредиторов Украины приостановили обязательства по выплатам до 2027 года, некоторые аналитики ожидали, что Украина может попросить держателей облигаций о соответствующем продлении. Переговоры с ними должны были начаться в начале 2024 года.
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899129192.html
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украина, киев, сша, в мире
Украина, Киев, США, В мире
СМИ сообщили об угрозе дефолта на Украине

WSJ: Украина в августе может объявить дефолт

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Власти Украины могут объявить дефолт в августе, если не смогут заключить сделку с иностранными держателями облигаций по выплате процентов по облигациям и прощению части долга страны, заявила газета Wall Street Journal.
Ранее газета писала со ссылкой на источники, что группа иностранных держателей облигаций планирует оказать давление на Украину, чтобы она начала выплату процентов по своим обязательствам не позже 2025 года. Согласно газете, группа хочет, чтобы Киев заключил сделку, по которой возобновил бы выплаты в обмен на "прощение значительной части" непогашенного долга страны. Отмечается, что некоторые владельцы облигаций группы обсудили эти планы с высокопоставленными чиновниками в Киеве.
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Согласно газете, Украина готовится начать переговоры с держателями облигаций в мае, и советники Киева работают над тем, чтобы привлечь к участию правительства США и других стран. Издание утверждает, что одобрение сделки не гарантировано на фоне того, что США и их союзники обеспокоены тем, что деньги налогоплательщиков "окажутся в руках держателей облигаций", если Украина возобновит какое-либо обслуживание долга. Отмечается. что в 2022 году держатели облигаций предоставили Украине "каникулы" по выплате долгов на два года.
"Без соглашения Украина может объявить дефолт после того, как в августе закончатся каникулы по выплате долгов держателям облигаций", - отмечает газета.
Издание добавляет, что дефолт испортит репутацию Украины среди инвесторов и усложнит ее способность брать больше займов.
В октябре 2023 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что большинство двусторонних кредиторов Украины приостановили обязательства по выплатам до 2027 года, некоторые аналитики ожидали, что Украина может попросить держателей облигаций о соответствующем продлении. Переговоры с ними должны были начаться в начале 2024 года.
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