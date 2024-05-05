https://ria.ru/20240505/chubays-1943942031.html

Депутат Госдумы обратится в Минюст для признания Чубайса иноагентом

Депутат Госдумы обратится в Минюст для признания Чубайса иноагентом - РИА Новости, 05.05.2024

Депутат Госдумы обратится в Минюст для признания Чубайса иноагентом

Подготовлено обращение в министерство юстиции РФ для того, чтобы признать экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса иноагентом, сообщил РИА Новости автор запроса,... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T09:30

2024-05-05T09:30

2024-05-05T09:30

общество

россия

анатолий чубайс

бийсултан хамзаев

госдума рф

роснано

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 5 май - РИА Новости. Подготовлено обращение в министерство юстиции РФ для того, чтобы признать экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса иноагентом, сообщил РИА Новости автор запроса, депутат ГД Бийсултан Хамзаев. Как пояснил депутат ГД, ссылаясь на пресс-службу Тель-Авивского университета, на факультете социальных наук этого учебного заведения начал работу Центр российских исследований (ЦРС), финансируемый Чубайсом. "Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания, что они там собираются рассказывать. Со своей стороны подготовил обращение в соответствующие ведомства. Предлагаю признать Чубайса иноагентом", - сказал Хамзаев. По его словам, Чубайс долгое время работал в государственном аппарате с разными уровнями допуска секретности, "различными способами все время уходил от тех вопросов, которые ему задавались обществом". "Можно смело говорить, что это самый непопулярный политик в РФ конца 20-го - начала 21-го века. А насколько он иноагент, я уверен, по его следам должны быть начаты в том числе разбирательства антикоррупционного характера, каким образом он вывел деньги из России и припеваючи готов финансировать сомнительные центры в Израиле", - заключил он.

https://ria.ru/20231004/chubays-1900548751.html

https://ria.ru/20231009/aeroport-1901608318.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, анатолий чубайс, бийсултан хамзаев, госдума рф, роснано, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)