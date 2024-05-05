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Депутат Госдумы обратится в Минюст для признания Чубайса иноагентом - РИА Новости, 05.05.2024
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09:30 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/chubays-1943942031.html
Депутат Госдумы обратится в Минюст для признания Чубайса иноагентом
Депутат Госдумы обратится в Минюст для признания Чубайса иноагентом - РИА Новости, 05.05.2024
Депутат Госдумы обратится в Минюст для признания Чубайса иноагентом
Подготовлено обращение в министерство юстиции РФ для того, чтобы признать экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса иноагентом, сообщил РИА Новости автор запроса,... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:30
2024-05-05T09:30
общество
россия
анатолий чубайс
бийсултан хамзаев
госдума рф
роснано
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 5 май - РИА Новости. Подготовлено обращение в министерство юстиции РФ для того, чтобы признать экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса иноагентом, сообщил РИА Новости автор запроса, депутат ГД Бийсултан Хамзаев. Как пояснил депутат ГД, ссылаясь на пресс-службу Тель-Авивского университета, на факультете социальных наук этого учебного заведения начал работу Центр российских исследований (ЦРС), финансируемый Чубайсом. "Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания, что они там собираются рассказывать. Со своей стороны подготовил обращение в соответствующие ведомства. Предлагаю признать Чубайса иноагентом", - сказал Хамзаев. По его словам, Чубайс долгое время работал в государственном аппарате с разными уровнями допуска секретности, "различными способами все время уходил от тех вопросов, которые ему задавались обществом". "Можно смело говорить, что это самый непопулярный политик в РФ конца 20-го - начала 21-го века. А насколько он иноагент, я уверен, по его следам должны быть начаты в том числе разбирательства антикоррупционного характера, каким образом он вывел деньги из России и припеваючи готов финансировать сомнительные центры в Израиле", - заключил он.
https://ria.ru/20231004/chubays-1900548751.html
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общество, россия, анатолий чубайс, бийсултан хамзаев, госдума рф, роснано, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Общество, Россия, Анатолий Чубайс, Бийсултан Хамзаев, Госдума РФ, Роснано, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Депутат Госдумы обратится в Минюст для признания Чубайса иноагентом

Депутат Госдумы Хамзаев обратится в Минюст для признания Чубайса иноагентом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Анатолий Чубайс. Архивное фото
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МОСКВА, 5 май - РИА Новости. Подготовлено обращение в министерство юстиции РФ для того, чтобы признать экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса иноагентом, сообщил РИА Новости автор запроса, депутат ГД Бийсултан Хамзаев.
Как пояснил депутат ГД, ссылаясь на пресс-службу Тель-Авивского университета, на факультете социальных наук этого учебного заведения начал работу Центр российских исследований (ЦРС), финансируемый Чубайсом.
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"Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания, что они там собираются рассказывать. Со своей стороны подготовил обращение в соответствующие ведомства. Предлагаю признать Чубайса иноагентом", - сказал Хамзаев.
По его словам, Чубайс долгое время работал в государственном аппарате с разными уровнями допуска секретности, "различными способами все время уходил от тех вопросов, которые ему задавались обществом".
"Можно смело говорить, что это самый непопулярный политик в РФ конца 20-го - начала 21-го века. А насколько он иноагент, я уверен, по его следам должны быть начаты в том числе разбирательства антикоррупционного характера, каким образом он вывел деньги из России и припеваючи готов финансировать сомнительные центры в Израиле", - заключил он.
Фото, распространившееся в соцсетях с якобы Анатолием Чубайсом и его женой Авдотьей Смирновой в аэропорту Тель-Авива
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ОбществоРоссияАнатолий ЧубайсБийсултан ХамзаевГосдума РФРоснаноФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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