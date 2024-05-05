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Чичерина выступила с концертом в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.05.2024
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05:02 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/chicherina-1943926775.html
Чичерина выступила с концертом в зоне спецоперации
Чичерина выступила с концертом в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.05.2024
Чичерина выступила с концертом в зоне спецоперации
Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих ЦВО в зоне проведения спецоперации на авдеевском направлении, сообщили журналистам... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T05:02
2024-05-05T05:02
россия
украина
киев
юлия чичерина
александр проханов
центральный военный округ
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих ЦВО в зоне проведения спецоперации на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Концерт с участием заслуженной артистки России Юлии Чичерины и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) состоялся в тыловой зоне проведения специальной военной операции (СВО). Зрителями концерта стали военнослужащие ЦВО, подразделение которых находится на отдыхе в перерыве между выполнением боевых задач", - сообщили в МО РФ. По данным ведомства, на импровизированной сцене артисты исполнили как песни Чичериной, написанные на стихи известного писателя Александра Проханова, так и известные всем песни других музыкантов. "Неповторимую атмосферу среди зрителей в исполнении некоторых музыкальных композиций создала виртуозная игра одного из военнослужащих фронтового коллектива на скрипке, ставшей уже знаменитой среди бойцов на передовой", - сказала Чичерина. В марте 2022 года, на следующий месяц после начала российской военной операции против Киева, генпрокуратура Украины завела уголовное дело против Чичериной. Тогда ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над ее государственными символами. Осенью 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила Чичерину в новых преступлениях, по обвинению в которых предусмотрено пожизненное заключение.
https://ria.ru/20240407/kontsert-1938332778.html
https://ria.ru/20240128/chicherina-1923927901.html
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россия, украина, киев, юлия чичерина, александр проханов, центральный военный округ, служба безопасности украины
Россия, Украина, Киев, Юлия Чичерина, Александр Проханов, Центральный военный округ, Служба безопасности Украины
Чичерина выступила с концертом в зоне спецоперации

Рок-певица Чичерина выступила с концертом перед бойцами в зоне СВО

© Фото : @julia_chicherina/InstagramЮлия Чичерина
Юлия Чичерина - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© Фото : @julia_chicherina/Instagram
Юлия Чичерина. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих ЦВО в зоне проведения спецоперации на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Концерт с участием заслуженной артистки России Юлии Чичерины и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) состоялся в тыловой зоне проведения специальной военной операции (СВО). Зрителями концерта стали военнослужащие ЦВО, подразделение которых находится на отдыхе в перерыве между выполнением боевых задач", - сообщили в МО РФ.
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По данным ведомства, на импровизированной сцене артисты исполнили как песни Чичериной, написанные на стихи известного писателя Александра Проханова, так и известные всем песни других музыкантов.
"Неповторимую атмосферу среди зрителей в исполнении некоторых музыкальных композиций создала виртуозная игра одного из военнослужащих фронтового коллектива на скрипке, ставшей уже знаменитой среди бойцов на передовой", - сказала Чичерина.
В марте 2022 года, на следующий месяц после начала российской военной операции против Киева, генпрокуратура Украины завела уголовное дело против Чичериной. Тогда ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над ее государственными символами. Осенью 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила Чичерину в новых преступлениях, по обвинению в которых предусмотрено пожизненное заключение.
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РоссияУкраинаКиевЮлия ЧичеринаАлександр ПрохановЦентральный военный округСлужба безопасности Украины
 
 
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