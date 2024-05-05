Чичерина выступила с концертом в зоне спецоперации
Рок-певица Чичерина выступила с концертом перед бойцами в зоне СВО
Юлия Чичерина. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих ЦВО в зоне проведения спецоперации на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Концерт с участием заслуженной артистки России Юлии Чичерины и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) состоялся в тыловой зоне проведения специальной военной операции (СВО). Зрителями концерта стали военнослужащие ЦВО, подразделение которых находится на отдыхе в перерыве между выполнением боевых задач", - сообщили в МО РФ.
Российский певец Александр Маршал провел концерт в зоне СВО
7 апреля, 05:08
По данным ведомства, на импровизированной сцене артисты исполнили как песни Чичериной, написанные на стихи известного писателя Александра Проханова, так и известные всем песни других музыкантов.
"Неповторимую атмосферу среди зрителей в исполнении некоторых музыкальных композиций создала виртуозная игра одного из военнослужащих фронтового коллектива на скрипке, ставшей уже знаменитой среди бойцов на передовой", - сказала Чичерина.
В марте 2022 года, на следующий месяц после начала российской военной операции против Киева, генпрокуратура Украины завела уголовное дело против Чичериной. Тогда ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над ее государственными символами. Осенью 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила Чичерину в новых преступлениях, по обвинению в которых предусмотрено пожизненное заключение.
Чичерина выступила перед штурмовиками в зоне спецоперации
28 января, 05:03