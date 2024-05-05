https://ria.ru/20240505/chicherina-1943926775.html

Чичерина выступила с концертом в зоне спецоперации

Чичерина выступила с концертом в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.05.2024

Чичерина выступила с концертом в зоне спецоперации

Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих ЦВО в зоне проведения спецоперации на авдеевском направлении, сообщили журналистам... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T05:02

2024-05-05T05:02

2024-05-05T05:02

россия

украина

киев

юлия чичерина

александр проханов

центральный военный округ

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578095498_0:98:1081:706_1920x0_80_0_0_957121870848cd6d6f51308bcbb8809e.jpg

ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих ЦВО в зоне проведения спецоперации на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Концерт с участием заслуженной артистки России Юлии Чичерины и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) состоялся в тыловой зоне проведения специальной военной операции (СВО). Зрителями концерта стали военнослужащие ЦВО, подразделение которых находится на отдыхе в перерыве между выполнением боевых задач", - сообщили в МО РФ. По данным ведомства, на импровизированной сцене артисты исполнили как песни Чичериной, написанные на стихи известного писателя Александра Проханова, так и известные всем песни других музыкантов. "Неповторимую атмосферу среди зрителей в исполнении некоторых музыкальных композиций создала виртуозная игра одного из военнослужащих фронтового коллектива на скрипке, ставшей уже знаменитой среди бойцов на передовой", - сказала Чичерина. В марте 2022 года, на следующий месяц после начала российской военной операции против Киева, генпрокуратура Украины завела уголовное дело против Чичериной. Тогда ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над ее государственными символами. Осенью 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила Чичерину в новых преступлениях, по обвинению в которых предусмотрено пожизненное заключение.

https://ria.ru/20240407/kontsert-1938332778.html

https://ria.ru/20240128/chicherina-1923927901.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, юлия чичерина, александр проханов, центральный военный округ, служба безопасности украины