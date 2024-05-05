https://ria.ru/20240505/buk-1943718817.html

"Сбивают сразу 36 ракет". В России нашлось противоядие от ATACMS

"Сбивают сразу 36 ракет". В России нашлось противоядие от ATACMS - РИА Новости, 05.05.2024

"Сбивают сразу 36 ракет". В России нашлось противоядие от ATACMS

Российская армия способна уничтожать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО)... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T08:00

2024-05-05T08:00

2024-05-05T08:07

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Андрей Игорев. Российская армия способна уничтожать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) назвал эффективное средство. О его особенностях — в материале РИА Новости.Глубокая модернизацияСпециалисты уверены: надежным щитом станет последняя модификация советского и российского ЗРК средней дальности "Бук-М3". Этот комплекс, предназначенный для защиты частей и соединений на марше, на позициях и во время боя, приняли на вооружение в 2016-м. В СВО — с первых дней.Точное число уничтоженных воздушных целей не называют, однако Минобороны неоднократно сообщало, что "Бук-М3" успешно применялся против самолетов, вертолетов, дронов и ракет различных типов.Последний на данный момент в семействе "Бук", он разработан в НИИП имени Тихомирова (концерн "Алмаз-Антей"). Цель проекта — глубокая модернизация "Бук-М2" с заменой ключевых элементов и внедрением передовых технологий. Специально создали управляемую ракету.На испытаниях ЗРК подтвердил способность находить и поражать разнообразные воздушные цели в любую погоду, и днем и ночью, в условиях радиоэлектронного противодействия. Это оружие хорошо освоили в войсках еще до СВО. Поэтому иностранная техника и вооружения, применяемые ВСУ, не стали неожиданностью."Мы очень быстро приспосабливаемся к новым угрозам, — рассказал РИА Новости оператор расчета ЗРК "Бук-М3" с позывным Стаф. — Когда появились американские планирующие авиабомбы JDAM, на первых порах не могли понять, что это такое. Размер маленький, горизонтальная скорость минимальная. Но привыкли. Высотная низкоскоростная цель для нас несложная мишень. Труднее с крылатыми ракетами Storm Shadow и Scalp. Они летят на малой высоте, прячась за складками рельефа местности. Но научились справляться и с ними. По баллистике конкретно мой расчет не работал, однако, думаю, и ATACMS сумеем сбивать".В любых условияхКаждый "Бук-М3" состоит из пункта боевого управления, радиолокационной станции обнаружения целей, самоходной огневой установки с пусковой на шесть или 12 зенитных ракет и транспортно-заряжающей машины. Наземные средства — на гусеничном шасси высокой проходимости, что позволяет передвигаться в единых боевых порядках и колоннах, прикрывая технику на марше.Но главный козырь — ракета ЗУР 9М317М. Цилиндрический корпус длиной более пяти метров и диаметром 360 миллиметров. Стартовая масса — около 580 килограммов. Оснащается активной или полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Боевая часть — стержневая, весом более 60 килограммов. Твердотопливный двигатель разгоняет ракету до 1550 метров в секунду и обеспечивает перехват на дистанциях от 2,5 до 70 километров.Скорость цели — до трех километров в секунду, высота поражения — от 15 метров до 35 километров. Таким образом, "Бук-М3" закрывает нишу ПВО малой и средней дальности. Ракета 9М317М чрезвычайно маневренная, выдерживает колоссальные перегрузки и готова преследовать воздушные объекты, летящие по самой сложной и непредсказуемой траектории в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.Одна из главных особенностей "Бук-М3" — его ракеты, как и у С-300 и С-400, стартуют вертикально, а на боевой курс ложатся уже после пуска. Это значительно увеличивает темп стрельбы: не надо изменять направляющие, повторный старт — через считаные секунды после первого.Глаза и уши ЗРК — многофункциональная радиолокационная станция. Один дивизион из двух "Буков" способен сопровождать и обстреливать одновременно до 36 целей. Многоканальная РЛС работает в любых погодных и климатических условиях при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия, в дневное и ночное время. Причем "Бук-М3" может действовать в паре с другим зенитным комплексом — "Тор-М2", прикрывающим ближние рубежи обороны.Не самая сложная цельВ АЦ ВКО утверждают, что "Бук-М3" эффективен против всех воздушных средств поражения НАТО, в том числе и ракет ATACMS. Напомним, это оружие киевский режим получит в рамках очередного пакета помощи на 61 миллиард долларов. Ракеты ATACMS Block 1 с дальностью полета до 160 километров уже поставляли ВСУ в 2023-м. Теперь же в Пентагоне речь идет и о более дальнобойной (до 300 километров) модификации Block 1A."Данных о высоте и скорости полета ATACMS Block 1A из сколько-нибудь авторитетных источников нет, — говорится в статье специалистов. — Экспертные мнения о скорости этих ракет разнятся — от 1,1 до 1,5 тысячи метров в секунду. Последняя цифра выглядит крайне сомнительно, учитывая то, что для достижения требуемой дальности пуска основной прирост тяговооруженности придется израсходовать на выход в более высокие (и более разреженные) слои атмосферы. Однако даже в том маловероятном случае, если максимальная скорость Block 1A доходит до 1,5 километра в секунду, его перехват ЗРК "Бук-М3" вполне возможен".По словам аналитиков, после набора максимальной скорости Block 1A начинает тормозить. Почти незаметно, но на терминальном участке траектории по мере входа во все более плотные слои атмосферы падение скорости становится существенным: до 1,2 тысячи метров в секунду и дальше. Это превращает ракету в не самую сложную цель. По крайней мере, оперативно-тактические ракеты "Точка-У", летящие по баллистической траектории на скорости 1100 метров в секунду, российская ПВО сбивает очень уверенно.Конечно, в потенциальном противостоянии между ракетами ATACMS и российскими ЗРК все еще много неизвестных. В частности, неясно, сколько именно комплексов дадут ВСУ. Одновременный залп десятков ракет по одной цели вряд ли отобьет даже самая современная и плотная система ПВО. Поэтому, по мнению специалистов, наиболее действенный вариант борьбы — уничтожение пусковых установок на земле и поражение складов с их боекомплектом.

https://ria.ru/20240429/kreyser-1942738342.html

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безопасность, россия, сша, украина, нато, зрк с-300