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В прифронтовых районах Херсонской области проходят пасхальные богослужения - РИА Новости, 05.05.2024
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Религия
 
02:19 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/bogosluzheniya-1943923111.html
В прифронтовых районах Херсонской области проходят пасхальные богослужения
В прифронтовых районах Херсонской области проходят пасхальные богослужения - РИА Новости, 05.05.2024
В прифронтовых районах Херсонской области проходят пасхальные богослужения
Ночные пасхальные богослужения проходят в прифронтовых районах Херсонской области, верующие приходят помолиться о победе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T02:19
2024-05-05T02:19
религия
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ТАРАСОВКА (Херсонская обл.), 5 мая - РИА Новости. Ночные пасхальные богослужения проходят в прифронтовых районах Херсонской области, верующие приходят помолиться о победе, передает корреспондент РИА Новости. "Очень важно для христиан прийти на всенощное бдение, это идет еще с Ветхого Завета. Несмотря на то что рядом - линия фронта и очень сложная обстановка, мы верим в то, что Господь Бог защитит нас и поможет одолеть врага", - сказала прихожанка храма Казанской иконы Божье Матери в селе Тарасовка Алёшкинского района Людмила. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, пасха
Религия, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Пасха
В прифронтовых районах Херсонской области проходят пасхальные богослужения

В прифронтовых районах Херсонской области проходят пасхальные богослужения

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСлужба в церкви
Служба в церкви - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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ТАРАСОВКА (Херсонская обл.), 5 мая - РИА Новости. Ночные пасхальные богослужения проходят в прифронтовых районах Херсонской области, верующие приходят помолиться о победе, передает корреспондент РИА Новости.
"Очень важно для христиан прийти на всенощное бдение, это идет еще с Ветхого Завета. Несмотря на то что рядом - линия фронта и очень сложная обстановка, мы верим в то, что Господь Бог защитит нас и поможет одолеть врага", - сказала прихожанка храма Казанской иконы Божье Матери в селе Тарасовка Алёшкинского района Людмила.
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Тысячи людей собрались на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Вчера, 23:19
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
 
РелигияРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинПасха
 
 
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