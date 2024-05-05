https://ria.ru/20240505/bogosluzheniya-1943923111.html

В прифронтовых районах Херсонской области проходят пасхальные богослужения

В прифронтовых районах Херсонской области проходят пасхальные богослужения - РИА Новости, 05.05.2024

В прифронтовых районах Херсонской области проходят пасхальные богослужения

Ночные пасхальные богослужения проходят в прифронтовых районах Херсонской области, верующие приходят помолиться о победе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T02:19

2024-05-05T02:19

2024-05-05T02:19

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ТАРАСОВКА (Херсонская обл.), 5 мая - РИА Новости. Ночные пасхальные богослужения проходят в прифронтовых районах Херсонской области, верующие приходят помолиться о победе, передает корреспондент РИА Новости. "Очень важно для христиан прийти на всенощное бдение, это идет еще с Ветхого Завета. Несмотря на то что рядом - линия фронта и очень сложная обстановка, мы верим в то, что Господь Бог защитит нас и поможет одолеть врага", - сказала прихожанка храма Казанской иконы Божье Матери в селе Тарасовка Алёшкинского района Людмила. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20240504/bogosluzhenie-1943908656.html

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, пасха