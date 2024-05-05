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В МИД Белоруссии прокомментировали реакцию Литвы на заявления об атаке БПЛА - РИА Новости, 05.05.2024
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07:37 05.05.2024 (обновлено: 07:57 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/bespilotniki-1943932030.html
В МИД Белоруссии прокомментировали реакцию Литвы на заявления об атаке БПЛА
В МИД Белоруссии прокомментировали реакцию Литвы на заявления об атаке БПЛА - РИА Новости, 05.05.2024
В МИД Белоруссии прокомментировали реакцию Литвы на заявления об атаке БПЛА
Эмоциональная реакция Литвы на информацию КГБ Белоруссии о предотвращении атаки дронов с литовской территории на Минск свидетельствует о том, что у Вильнюса... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T07:37
2024-05-05T07:57
в мире
литва
белоруссия
минск
сергей алейник
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Эмоциональная реакция Литвы на информацию КГБ Белоруссии о предотвращении атаки дронов с литовской территории на Минск свидетельствует о том, что у Вильнюса "рыльце в пушку", заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в интервью РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в апреле заявил, что силовые структуры республики сумели предотвратить удары боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы. В литовской армии назвали это заявление "на 99% дезинформацией", через некоторое время исправив цифру на "100%". Позже МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах Белоруссии и заявил, что обвинения "не имеют ничего общего с реальностью", потребовал, чтобы "МИД Белоруссии немедленно опроверг эту дезинформацию". "Нам кажется, что столь эмоциональная реакция МИДа Литвы базируется на том, что рыльце-то у них в пушку, и об этом свидетельствуют факты подготовки и финансирования околовоенных, военизированных формирований на территории Литвы", - сказал Алейник. При этом он обратил внимание, "председатель КГБ говорил о том, что удалось предотвратить нанесение ударов дронами с территории Литвы, а не о том, что Литва собирается атаковать Республику Беларусь дронами".
https://ria.ru/20240502/konferentsiya-1943461319.html
https://ria.ru/20240502/ranenie-1943540077.html
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в мире, литва, белоруссия, минск, сергей алейник, всебелорусское народное собрание
В мире, Литва, Белоруссия, Минск, Сергей Алейник, Всебелорусское народное собрание
В МИД Белоруссии прокомментировали реакцию Литвы на заявления об атаке БПЛА

МИД Белоруссии о реакции Литвы на слова об атаке БПЛА: у Вильнюса рыльце в пушку

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Эмоциональная реакция Литвы на информацию КГБ Белоруссии о предотвращении атаки дронов с литовской территории на Минск свидетельствует о том, что у Вильнюса "рыльце в пушку", заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в интервью РИА Новости.
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель в апреле заявил, что силовые структуры республики сумели предотвратить удары боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы. В литовской армии назвали это заявление "на 99% дезинформацией", через некоторое время исправив цифру на "100%". Позже МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах Белоруссии и заявил, что обвинения "не имеют ничего общего с реальностью", потребовал, чтобы "МИД Белоруссии немедленно опроверг эту дезинформацию".
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"Нам кажется, что столь эмоциональная реакция МИДа Литвы базируется на том, что рыльце-то у них в пушку, и об этом свидетельствуют факты подготовки и финансирования околовоенных, военизированных формирований на территории Литвы", - сказал Алейник.
При этом он обратил внимание, "председатель КГБ говорил о том, что удалось предотвратить нанесение ударов дронами с территории Литвы, а не о том, что Литва собирается атаковать Республику Беларусь дронами".
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