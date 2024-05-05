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ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области, сообщил сенатор - РИА Новости, 05.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 05.05.2024 (обновлено: 09:43 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/bespilotniki-1943929723.html
ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области, сообщил сенатор
ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области, сообщил сенатор - РИА Новости, 05.05.2024
ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области, сообщил сенатор
Украинские войска активизировали удары дронами по городам и селам Херсонской области, сообщил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T06:49
2024-05-05T09:43
в мире
херсонская область
россия
днепр (город)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Украинские войска активизировали удары дронами по городам и селам Херсонской области, сообщил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич.&quot;В последнее время в Херсонской области активизировалась работа дронов со стороны ВСУ по гражданским объектам левобережья и инфраструктуре энергетического комплекса&quot;, — сказал он.По словам Кастюкевича, ВСУ теперь наносят удары не только по Каховке и Новой Каховке, но и в Горностаевском, Великолепетихском, Алешкинском, Голопристанском районах."Несмотря на это справляемся, работают ремонтные и инженерные бригады. Удивляет лишь одно – практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских в 15-километровой зоне", — подчеркнул сенатор.Херсонская область — регион расположенный в нижнем течении Днепра — воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240505/naemniki-1943924314.html
https://ria.ru/20240417/udary-1940669916.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области, сообщил сенатор

Сенатор Кастюкевич: ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий готовит FPV-дроны
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Украинские войска активизировали удары дронами по городам и селам Херсонской области, сообщил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
«

"В последнее время в Херсонской области активизировалась работа дронов со стороны ВСУ по гражданским объектам левобережья и инфраструктуре энергетического комплекса", — сказал он.

Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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По словам Кастюкевича, ВСУ теперь наносят удары не только по Каховке и Новой Каховке, но и в Горностаевском, Великолепетихском, Алешкинском, Голопристанском районах.
"Несмотря на это справляемся, работают ремонтные и инженерные бригады. Удивляет лишь одно – практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских в 15-километровой зоне", — подчеркнул сенатор.
Херсонская область — регион расположенный в нижнем течении Днепра — воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.
Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Последствия атаки со стороны ВСУ в Херсонской области. 17 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре в Херсонской области
17 апреля, 21:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияДнепр (город)Вооруженные силы Украины
 
 
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