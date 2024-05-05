https://ria.ru/20240505/bespilotniki-1943929723.html

ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области, сообщил сенатор

ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области, сообщил сенатор - РИА Новости, 05.05.2024

ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области, сообщил сенатор

Украинские войска активизировали удары дронами по городам и селам Херсонской области, сообщил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T06:49

2024-05-05T06:49

2024-05-05T09:43

в мире

херсонская область

россия

днепр (город)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Украинские войска активизировали удары дронами по городам и селам Херсонской области, сообщил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич."В последнее время в Херсонской области активизировалась работа дронов со стороны ВСУ по гражданским объектам левобережья и инфраструктуре энергетического комплекса", — сказал он.По словам Кастюкевича, ВСУ теперь наносят удары не только по Каховке и Новой Каховке, но и в Горностаевском, Великолепетихском, Алешкинском, Голопристанском районах."Несмотря на это справляемся, работают ремонтные и инженерные бригады. Удивляет лишь одно – практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских в 15-километровой зоне", — подчеркнул сенатор.Херсонская область — регион расположенный в нижнем течении Днепра — воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240505/naemniki-1943924314.html

https://ria.ru/20240417/udary-1940669916.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины