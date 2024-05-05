В Бенине прошло шествие "Бессмертного полка"
В Бенине около 70 человек приняли участие в шествии "Бессмертный полк"
© РИА НовостиВ Бенине прошла акция "Бессмертный полк"
© РИА Новости
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Около 70 человек в Бенине приняли участие в организованном в воскресенье посольством РФ шествии "Бессмертный полк", к акции присоединились как россияне, так и бенинцы-выпускники советских и российских учебных заведений, рассказали в российской дипмиссии в этой африканской стране.
"Пятого мая 2024 года в городе Котону посольством России было организовано шествие "Бессмертного полка" с участием посла Кубы Р.Гарсия Наполеса с супругой, проживающих в Бенине и Того соотечественников, членов Ассоциации "Союз-Бенин", в которую входят бенинцы-выпускники советских и российских вузов, а также коллектива посольства, всего около 70 человек", - сообщили журналистам в посольстве РФ в Бенине.
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В дипмиссии отметили, что глава российской дипмиссии Игорь Евдокимов в своей речи по случаю предстоящего Дня Победы подчеркнул важность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне на фоне попыток Запада умалить роль советского народа в победе над фашизмом.
"Сотрудники диппредставительства и соотечественники, проживающие в Бенине и Того, в ходе митинга выступили с многочисленными творческими номерами (всего их было 14). Участникам мероприятия были продемонстрированы фотовыставки "Украинские преступления против человечности (2022-2023)" и "Блокада Ленинграда", а также документальный фильм "Встреча на Эльбе", - сообщили в посольстве.
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