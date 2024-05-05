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В Бенине прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 05.05.2024
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17:08 05.05.2024 (обновлено: 17:22 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/benin-1943995998.html
В Бенине прошло шествие "Бессмертного полка"
В Бенине прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 05.05.2024
В Бенине прошло шествие "Бессмертного полка"
Около 70 человек в Бенине приняли участие в организованном в воскресенье посольством РФ шествии "Бессмертный полк", к акции присоединились как россияне, так и... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T17:08
2024-05-05T17:22
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Около 70 человек в Бенине приняли участие в организованном в воскресенье посольством РФ шествии "Бессмертный полк", к акции присоединились как россияне, так и бенинцы-выпускники советских и российских учебных заведений, рассказали в российской дипмиссии в этой африканской стране. "Пятого мая 2024 года в городе Котону посольством России было организовано шествие "Бессмертного полка" с участием посла Кубы Р.Гарсия Наполеса с супругой, проживающих в Бенине и Того соотечественников, членов Ассоциации "Союз-Бенин", в которую входят бенинцы-выпускники советских и российских вузов, а также коллектива посольства, всего около 70 человек", - сообщили журналистам в посольстве РФ в Бенине. В дипмиссии отметили, что глава российской дипмиссии Игорь Евдокимов в своей речи по случаю предстоящего Дня Победы подчеркнул важность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне на фоне попыток Запада умалить роль советского народа в победе над фашизмом. "Сотрудники диппредставительства и соотечественники, проживающие в Бенине и Того, в ходе митинга выступили с многочисленными творческими номерами (всего их было 14). Участникам мероприятия были продемонстрированы фотовыставки "Украинские преступления против человечности (2022-2023)" и "Блокада Ленинграда", а также документальный фильм "Встреча на Эльбе", - сообщили в посольстве.
https://ria.ru/20240505/ankara-1943973343.html
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в мире, бенин, россия, куба, день победы
В мире, Бенин, Россия, Куба, День Победы
В Бенине прошло шествие "Бессмертного полка"

В Бенине около 70 человек приняли участие в шествии "Бессмертный полк"

© РИА НовостиВ Бенине прошла акция "Бессмертный полк"
В Бенине прошла акция Бессмертный полк
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Около 70 человек в Бенине приняли участие в организованном в воскресенье посольством РФ шествии "Бессмертный полк", к акции присоединились как россияне, так и бенинцы-выпускники советских и российских учебных заведений, рассказали в российской дипмиссии в этой африканской стране.
"Пятого мая 2024 года в городе Котону посольством России было организовано шествие "Бессмертного полка" с участием посла Кубы Р.Гарсия Наполеса с супругой, проживающих в Бенине и Того соотечественников, членов Ассоциации "Союз-Бенин", в которую входят бенинцы-выпускники советских и российских вузов, а также коллектива посольства, всего около 70 человек", - сообщили журналистам в посольстве РФ в Бенине.
Акция Бессмертный полк в Анкаре - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"
Вчера, 14:01
В дипмиссии отметили, что глава российской дипмиссии Игорь Евдокимов в своей речи по случаю предстоящего Дня Победы подчеркнул важность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне на фоне попыток Запада умалить роль советского народа в победе над фашизмом.
"Сотрудники диппредставительства и соотечественники, проживающие в Бенине и Того, в ходе митинга выступили с многочисленными творческими номерами (всего их было 14). Участникам мероприятия были продемонстрированы фотовыставки "Украинские преступления против человечности (2022-2023)" и "Блокада Ленинграда", а также документальный фильм "Встреча на Эльбе", - сообщили в посольстве.
Шествие Бессмертного полка в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В Аргентине прошло шествие "Бессмертного полка"
4 мая, 19:48
 
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