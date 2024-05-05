https://ria.ru/20240505/belgorodskaya_oblast-1943914345.html

Ракетная опасность в Белгородской области продлилась 16 минут

Ракетная опасность в Белгородской области продлилась 16 минут - РИА Новости, 05.05.2024

Ракетная опасность в Белгородской области продлилась 16 минут

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена спустя 16 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T00:35

2024-05-05T00:35

2024-05-05T00:40

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

валуйки

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена спустя 16 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Глава региона в 0.16 мск сообщал о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Немногим позднее сообщалось и о ракетной опасности в Валуйках."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.В Telegram-канале МЧС по региону также сообщается об отбое ракетной опасности в городе Валуйки и Валуйском городском округе.

https://ria.ru/20240504/vzryva-1943884860.html

https://ria.ru/20240430/belgorod-1943105988.html

белгородская область

белгород

белгородский район

валуйки

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белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валуйки, происшествия