https://ria.ru/20240505/avto-1943936264.html

Россияне назвали идеальный автомобиль для путешествий

Россияне назвали идеальный автомобиль для путешествий - РИА Новости, 05.05.2024

Россияне назвали идеальный автомобиль для путешествий

Кроссовер со встроенным холодильником, по мнению россиян, является идеальным автомобилем для путешествий, в топ-3 также вошли внедорожник и универсал, а среди... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T08:18

2024-05-05T08:18

2024-05-05T08:18

туризм

авто

туризм

россия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Кроссовер со встроенным холодильником, по мнению россиян, является идеальным автомобилем для путешествий, в топ-3 также вошли внедорожник и универсал, а среди желанных функций - экономичный двигатель и комфортная аудиосистема, сообщили РИА Новости в "Делимобиле". “Идеальный автомобиль для продолжительных поездок за город, по мнению большинства (23,4%) опрошенных, это кроссовер, в топ-3 также входят внедорожники (17%) и универсалы (16%)… В топе желанных опций для автопутешествий также оказался более экономичный двигатель, встроенный холодильник (29%) и комфортная аудиосистема (28%)”, - говорится в исследовании. Отмечается, что у большинства россиян поездки на дальние расстояния вызывают исключительно позитивные эмоции. Так, свыше четверти видят в путешествиях на машине возможность отвлечься от суеты и вырваться из рабочей рутины, а 17% рассматривают дальние поездки как увлекательное приключение. На продолжительных выходных российские автолюбители запланировали поездки в торговые центры, на дачи, к родственникам и друзьям, посещение соседних городов, спортивных мероприятий или экскурсий. Отмечается, что пользователи каршеринга для долгих поездок предпочитают арендованное авто личному, а из недостатков личного автомобиля многие отмечают отсутствие просторных мест для пассажиров, высокий расход топлива и маленький багажник.

https://ria.ru/20240221/avtomobil-1928610120.html

https://ria.ru/20231115/avtoturizm-1909448914.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, туризм, россия