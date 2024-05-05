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Россияне назвали идеальный автомобиль для путешествий - РИА Новости, 05.05.2024
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Туризм
 
08:18 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/avto-1943936264.html
Россияне назвали идеальный автомобиль для путешествий
Россияне назвали идеальный автомобиль для путешествий - РИА Новости, 05.05.2024
Россияне назвали идеальный автомобиль для путешествий
Кроссовер со встроенным холодильником, по мнению россиян, является идеальным автомобилем для путешествий, в топ-3 также вошли внедорожник и универсал, а среди... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T08:18
2024-05-05T08:18
туризм
авто
туризм
россия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Кроссовер со встроенным холодильником, по мнению россиян, является идеальным автомобилем для путешествий, в топ-3 также вошли внедорожник и универсал, а среди желанных функций - экономичный двигатель и комфортная аудиосистема, сообщили РИА Новости в "Делимобиле". “Идеальный автомобиль для продолжительных поездок за город, по мнению большинства (23,4%) опрошенных, это кроссовер, в топ-3 также входят внедорожники (17%) и универсалы (16%)… В топе желанных опций для автопутешествий также оказался более экономичный двигатель, встроенный холодильник (29%) и комфортная аудиосистема (28%)”, - говорится в исследовании. Отмечается, что у большинства россиян поездки на дальние расстояния вызывают исключительно позитивные эмоции. Так, свыше четверти видят в путешествиях на машине возможность отвлечься от суеты и вырваться из рабочей рутины, а 17% рассматривают дальние поездки как увлекательное приключение. На продолжительных выходных российские автолюбители запланировали поездки в торговые центры, на дачи, к родственникам и друзьям, посещение соседних городов, спортивных мероприятий или экскурсий. Отмечается, что пользователи каршеринга для долгих поездок предпочитают арендованное авто личному, а из недостатков личного автомобиля многие отмечают отсутствие просторных мест для пассажиров, высокий расход топлива и маленький багажник.
https://ria.ru/20240221/avtomobil-1928610120.html
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авто, туризм, россия
Туризм, Авто, Туризм, Россия
Россияне назвали идеальный автомобиль для путешествий

Россияне назвали идеальным авто для путешествий кроссовер с холодильником

© Фото : АвтоВАЗКроссовер Lada Xray
Кроссовер Lada Xray - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© Фото : АвтоВАЗ
Кроссовер Lada Xray. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Кроссовер со встроенным холодильником, по мнению россиян, является идеальным автомобилем для путешествий, в топ-3 также вошли внедорожник и универсал, а среди желанных функций - экономичный двигатель и комфортная аудиосистема, сообщили РИА Новости в "Делимобиле".
“Идеальный автомобиль для продолжительных поездок за город, по мнению большинства (23,4%) опрошенных, это кроссовер, в топ-3 также входят внедорожники (17%) и универсалы (16%)… В топе желанных опций для автопутешествий также оказался более экономичный двигатель, встроенный холодильник (29%) и комфортная аудиосистема (28%)”, - говорится в исследовании.
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Отмечается, что у большинства россиян поездки на дальние расстояния вызывают исключительно позитивные эмоции. Так, свыше четверти видят в путешествиях на машине возможность отвлечься от суеты и вырваться из рабочей рутины, а 17% рассматривают дальние поездки как увлекательное приключение.
На продолжительных выходных российские автолюбители запланировали поездки в торговые центры, на дачи, к родственникам и друзьям, посещение соседних городов, спортивных мероприятий или экскурсий.
Отмечается, что пользователи каршеринга для долгих поездок предпочитают арендованное авто личному, а из недостатков личного автомобиля многие отмечают отсутствие просторных мест для пассажиров, высокий расход топлива и маленький багажник.
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