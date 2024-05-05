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На инаугурации Путина покажут обновленный Aurus Senat - РИА Новости, 05.05.2024
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14:04 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/aurus-1943974030.html
На инаугурации Путина покажут обновленный Aurus Senat
На инаугурации Путина покажут обновленный Aurus Senat - РИА Новости, 05.05.2024
На инаугурации Путина покажут обновленный Aurus Senat
Обновленный Aurus Senat будет показан 7 мая, в день инаугурации президента РФ Владимира Путина, главные изменения затронули внешний облик автомобиля, который... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T14:04
2024-05-05T14:04
авто
россия
владимир путин
павел зарубин
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Обновленный Aurus Senat будет показан 7 мая, в день инаугурации президента РФ Владимира Путина, главные изменения затронули внешний облик автомобиля, который стал "современным, модным и дерзким", однако и внутри эта новинка способна удивить, рассказал генеральный директор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. "В очередной раз НАМИ, Минпром и все наши создатели готовятся к 7 мая для того, чтобы показать рестайлинговый Aurus. И, по нашему мнению, это будет очень современная интересная новинка, которая удивит как снаружи, так и внутри... Это совершенно новый облик автомобиля, современный, модный и дерзкий", - сказал Назаров. Уточняется, что основные изменения коснулись внешнего облика автомобиля. "Самое главное изменение - это внешний вид. Мы поменяли переднюю часть, маску полностью автомобиля. То есть изменилась передняя оптика, изменилась решетка, изменился бампер, изменился капот, изменились крылья", - добавил глава "НАМИ". По словам Назарова, дизайн как оригинального, так и обновленного автомобиля полностью разрабатывали российские дизайнеры. "И фары стали поуже, но это в целом смотрится как вся фотография, как лицо человека. Как нельзя говорить отдельно о глазах, так и нельзя говорить о фарах. Но, кроме просто внешнего вида, это и автомобиль более современный", - пояснил Назаров.
https://ria.ru/20240220/avtomobil-1928430473.html
https://ria.ru/20231214/aurus-1915807913.html
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авто, россия, владимир путин, павел зарубин, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
Авто, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
На инаугурации Путина покажут обновленный Aurus Senat

Гендиректор "НАМИ" Назаров: обновленный Aurus Senat покажут 7 мая

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЭмблема на автомобиле Aurus
Эмблема на автомобиле Aurus - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Эмблема на автомобиле Aurus
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Обновленный Aurus Senat будет показан 7 мая, в день инаугурации президента РФ Владимира Путина, главные изменения затронули внешний облик автомобиля, который стал "современным, модным и дерзким", однако и внутри эта новинка способна удивить, рассказал генеральный директор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"В очередной раз НАМИ, Минпром и все наши создатели готовятся к 7 мая для того, чтобы показать рестайлинговый Aurus. И, по нашему мнению, это будет очень современная интересная новинка, которая удивит как снаружи, так и внутри... Это совершенно новый облик автомобиля, современный, модный и дерзкий", - сказал Назаров.
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Уточняется, что основные изменения коснулись внешнего облика автомобиля.
"Самое главное изменение - это внешний вид. Мы поменяли переднюю часть, маску полностью автомобиля. То есть изменилась передняя оптика, изменилась решетка, изменился бампер, изменился капот, изменились крылья", - добавил глава "НАМИ".
По словам Назарова, дизайн как оригинального, так и обновленного автомобиля полностью разрабатывали российские дизайнеры.
"И фары стали поуже, но это в целом смотрится как вся фотография, как лицо человека. Как нельзя говорить отдельно о глазах, так и нельзя говорить о фарах. Но, кроме просто внешнего вида, это и автомобиль более современный", - пояснил Назаров.
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