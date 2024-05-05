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Мантуров назвал сроки появления новых версий Aurus - РИА Новости, 05.05.2024
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13:55 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/aurus-1943972876.html
Мантуров назвал сроки появления новых версий Aurus
Мантуров назвал сроки появления новых версий Aurus - РИА Новости, 05.05.2024
Мантуров назвал сроки появления новых версий Aurus
Новые версии российского автомобиля класса люкс Aurus появятся в 2026 и 2030 годах, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:55
2024-05-05T13:55
россия
денис мантуров
павел зарубин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
aurus
авто
экономика
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Новые версии российского автомобиля класса люкс Aurus появятся в 2026 и 2030 годах, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Ранее в апреле чиновник рассказал, что рестайлинговую версию Aurus Senat представят на инаугурации президента РФ. "Следующий этап - 2026 год, когда появится более углубленная, изменённая конструкция самой платформы. Следующий этап - это 2030 год", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина в программе "Москва.Кремль.Путин". По словам Мантурова, обновления не привязаны к конкретным знаковым датам. "Идем по тому намеченному графику, который изначально был сформирован", - подчеркнул он.
https://radiosputnik.ru/20240406/aurus-1938253679.html
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россия, денис мантуров, павел зарубин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), aurus, авто, экономика
Россия, Денис Мантуров, Павел Зарубин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Aurus, Авто, Экономика
Мантуров назвал сроки появления новых версий Aurus

Мантуров: cледующие новые версии автомобиля Aurus появятся в 2026 и 2030 годах

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Аурус Комендант"
Автомобиль Аурус Комендант - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Автомобиль "Аурус Комендант". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Новые версии российского автомобиля класса люкс Aurus появятся в 2026 и 2030 годах, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Ранее в апреле чиновник рассказал, что рестайлинговую версию Aurus Senat представят на инаугурации президента РФ.
Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Раскрыта дата презентации рестайлинговой версии Aurus Senat
6 апреля, 15:36
"Следующий этап - 2026 год, когда появится более углубленная, изменённая конструкция самой платформы. Следующий этап - это 2030 год", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина в программе "Москва.Кремль.Путин".
По словам Мантурова, обновления не привязаны к конкретным знаковым датам. "Идем по тому намеченному графику, который изначально был сформирован", - подчеркнул он.
Седан Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Обновленную версию Aurus Senat представят на инаугурации президента России
6 апреля, 14:52
 
РоссияДенис МантуровПавел ЗарубинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)AurusАвтоЭкономика
 
 
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