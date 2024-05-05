https://ria.ru/20240505/aurus-1943972876.html

Мантуров назвал сроки появления новых версий Aurus

Мантуров назвал сроки появления новых версий Aurus - РИА Новости, 05.05.2024

Мантуров назвал сроки появления новых версий Aurus

Новые версии российского автомобиля класса люкс Aurus появятся в 2026 и 2030 годах, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T13:55

2024-05-05T13:55

2024-05-05T13:55

россия

денис мантуров

павел зарубин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

aurus

авто

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878256401_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_0afdf4a9bca58ee03b429e135ccec1de.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Новые версии российского автомобиля класса люкс Aurus появятся в 2026 и 2030 годах, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Ранее в апреле чиновник рассказал, что рестайлинговую версию Aurus Senat представят на инаугурации президента РФ. "Следующий этап - 2026 год, когда появится более углубленная, изменённая конструкция самой платформы. Следующий этап - это 2030 год", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина в программе "Москва.Кремль.Путин". По словам Мантурова, обновления не привязаны к конкретным знаковым датам. "Идем по тому намеченному графику, который изначально был сформирован", - подчеркнул он.

https://radiosputnik.ru/20240406/aurus-1938253679.html

https://ria.ru/20240406/aurus-1938246184.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, денис мантуров, павел зарубин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), aurus, авто, экономика