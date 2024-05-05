https://ria.ru/20240505/aurus-1943972876.html
Мантуров назвал сроки появления новых версий Aurus
Мантуров назвал сроки появления новых версий Aurus - РИА Новости, 05.05.2024
Мантуров назвал сроки появления новых версий Aurus
Новые версии российского автомобиля класса люкс Aurus появятся в 2026 и 2030 годах, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:55
2024-05-05T13:55
2024-05-05T13:55
россия
денис мантуров
павел зарубин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
aurus
авто
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878256401_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_0afdf4a9bca58ee03b429e135ccec1de.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Новые версии российского автомобиля класса люкс Aurus появятся в 2026 и 2030 годах, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Ранее в апреле чиновник рассказал, что рестайлинговую версию Aurus Senat представят на инаугурации президента РФ. "Следующий этап - 2026 год, когда появится более углубленная, изменённая конструкция самой платформы. Следующий этап - это 2030 год", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина в программе "Москва.Кремль.Путин". По словам Мантурова, обновления не привязаны к конкретным знаковым датам. "Идем по тому намеченному графику, который изначально был сформирован", - подчеркнул он.
https://radiosputnik.ru/20240406/aurus-1938253679.html
https://ria.ru/20240406/aurus-1938246184.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878256401_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e5591bb46988e7e07b5cf6840d03ca47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис мантуров, павел зарубин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), aurus, авто, экономика
Россия, Денис Мантуров, Павел Зарубин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Aurus, Авто, Экономика
Мантуров назвал сроки появления новых версий Aurus
Мантуров: cледующие новые версии автомобиля Aurus появятся в 2026 и 2030 годах
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Новые версии российского автомобиля класса люкс Aurus появятся в 2026 и 2030 годах, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Ранее в апреле чиновник рассказал, что рестайлинговую версию Aurus Senat представят на инаугурации президента РФ.
"Следующий этап - 2026 год, когда появится более углубленная, изменённая конструкция самой платформы. Следующий этап - это 2030 год", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина в программе "Москва.Кремль.Путин".
По словам Мантурова, обновления не привязаны к конкретным знаковым датам. "Идем по тому намеченному графику, который изначально был сформирован", - подчеркнул он.