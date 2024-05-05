https://ria.ru/20240505/ataka-1943934786.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Еленовку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Еленовку - РИА Новости, 05.05.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Еленовку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Еленовку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T07:59
2024-05-05T07:59
2024-05-05T08:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934712221_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f06caaccb87663c91a862dc4fe0546bb.jpg
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Еленовку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирована атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 03.45 - населенный пункт Еленовка: сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. Поселок городского типа Еленовка находится примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
https://ria.ru/20240218/obstrel-1928093029.html
донецкая народная республика
украина
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934712221_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8448a308771b5c28a7430f077497ba82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК, Происшествия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Еленовку
Украинские войска сбросили на Еленовку взрывоопасный предмет с беспилотника