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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Еленовку - РИА Новости, 05.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:59 05.05.2024 (обновлено: 08:00 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/ataka-1943934786.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Еленовку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Еленовку - РИА Новости, 05.05.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Еленовку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Еленовку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T07:59
2024-05-05T08:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Еленовку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирована атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 03.45 - населенный пункт Еленовка: сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. Поселок городского типа Еленовка находится примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
https://ria.ru/20240218/obstrel-1928093029.html
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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК, Происшествия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Еленовку

Украинские войска сбросили на Еленовку взрывоопасный предмет с беспилотника

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Еленовку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"После 00.00 зафиксирована атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 03.45 - населенный пункт Еленовка: сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства.
Поселок городского типа Еленовка находится примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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