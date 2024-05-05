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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Еленовку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Еленовку - РИА Новости, 05.05.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Еленовку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Еленовку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T07:59

2024-05-05T07:59

2024-05-05T08:00

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Еленовку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирована атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 03.45 - населенный пункт Еленовка: сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. Поселок городского типа Еленовка находится примерно в 10 километрах к югу от Донецка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, происшествия