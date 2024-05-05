https://ria.ru/20240505/antoniy-1943946628.html

РПЦ может стать членом Христианской конференции Азии

РПЦ может стать членом Христианской конференции Азии - РИА Новости, 05.05.2024

РПЦ может стать членом Христианской конференции Азии

Русская православная церковь (РПЦ) может стать членом Христианской конференции Азии, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T10:02

2024-05-05T10:02

2024-05-05T10:02

религия

азия

юго-восточная азия

африка

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) может стать членом Христианской конференции Азии, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк). "Сегодня очень активно развивается наше присутствие в отдельных регионах Азии, действует Патриарший экзархат Юго-Восточной Азии. Уверен, этот диалог будет продолжаться. И не исключаю, что со временем Русская православная церковь может стать членом Христианской конференции Азии", – сказал архиерей. Христианская конференция Азии, по информации ОВЦС, была основана в 1957 году, это старейшая региональная христианская организация. Её цель – способствовать сотрудничеству между христианами региона и содействовать развитию межцерковных отношений. Конференция объединяет большинство христианских церквей Азии и выступает в качестве крупнейшей межхристианской диалоговой площадки в этой части света. Митрополит Антоний отметил, что активно развивается Патриарший экзархат Африки, а также отношения РПЦ с межхристианскими организациями на континенте.

https://ria.ru/20240505/pravoslavie-1943941760.html

https://ria.ru/20240228/tserkov-1929893823.html

азия

юго-восточная азия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

азия, юго-восточная азия, африка, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат