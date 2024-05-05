https://ria.ru/20240505/antoniy-1943946628.html
РПЦ может стать членом Христианской конференции Азии
РПЦ может стать членом Христианской конференции Азии - РИА Новости, 05.05.2024
РПЦ может стать членом Христианской конференции Азии
Русская православная церковь (РПЦ) может стать членом Христианской конференции Азии, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T10:02
2024-05-05T10:02
2024-05-05T10:02
религия
азия
юго-восточная азия
африка
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) может стать членом Христианской конференции Азии, сказал в интервью РИА Новости в праздник Пасхи председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк). "Сегодня очень активно развивается наше присутствие в отдельных регионах Азии, действует Патриарший экзархат Юго-Восточной Азии. Уверен, этот диалог будет продолжаться. И не исключаю, что со временем Русская православная церковь может стать членом Христианской конференции Азии", – сказал архиерей. Христианская конференция Азии, по информации ОВЦС, была основана в 1957 году, это старейшая региональная христианская организация. Её цель – способствовать сотрудничеству между христианами региона и содействовать развитию межцерковных отношений. Конференция объединяет большинство христианских церквей Азии и выступает в качестве крупнейшей межхристианской диалоговой площадки в этой части света. Митрополит Антоний отметил, что активно развивается Патриарший экзархат Африки, а также отношения РПЦ с межхристианскими организациями на континенте.
https://ria.ru/20240505/pravoslavie-1943941760.html
https://ria.ru/20240228/tserkov-1929893823.html
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РИА Новости
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азия, юго-восточная азия, африка, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат
Религия, Азия, Юго-Восточная Азия, Африка, Русская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат
РПЦ может стать членом Христианской конференции Азии
Митрополит Антоний: РПЦ может стать членом Христианской конференции Азии