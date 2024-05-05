https://ria.ru/20240505/ankara-1943973343.html

В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"

В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 05.05.2024

В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" состоялась в воскресенье на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие сотни человек, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T14:01

2024-05-05T14:01

2024-05-05T14:01

россия

турция

томск

алексей ерхов

снг

акция "бессмертный полк"

в мире

анкара (провинция)

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АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоялась в воскресенье на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие сотни человек, передает корреспондент РИА Новости. Вокруг диппредставительства были усилены меры безопасности из-за большого числа желающих участвовать. К акции присоединились и многие представители стран СНГ. "Сегодня у нас Пасха. Поздравляю с праздником возрождения, добра и любви", - заявил выступивший на мероприятии посол России в Турции Алексей Ерхов. "Еще один праздник важный, нужный большой праздник - День Победы. Мы собрались здесь, чтобы пройти по территории посольства маршем "Бессмертного полка"... Очень хорошо, что мы сегодня соблюли традицию. Очень хорошо, что здесь наши дети, которые должны и будут помнить наши подвиги. Это важно ещё и практически. Сейчас, как и 80 лет, назад неспокойно, победа куется. Мы на переднем крае борьбы, которая ведётся с большим упорством", - сказал Ерхов. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html

россия

турция

томск

анкара (провинция)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция "Бессмертный полк" в Анкаре Акция "Бессмертный полк" проходит на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие сотни человек. 2024-05-05T14:01 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, турция, томск, алексей ерхов, снг, акция "бессмертный полк", в мире, анкара (провинция), день победы