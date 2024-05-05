Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/ankara-1943973343.html
В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"
В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 05.05.2024
В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" состоялась в воскресенье на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие сотни человек, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T14:01
2024-05-05T14:01
россия
турция
томск
алексей ерхов
снг
акция "бессмертный полк"
в мире
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943973080_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec4285fcb45de84065efc2d01e252a47.jpg
АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоялась в воскресенье на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие сотни человек, передает корреспондент РИА Новости. Вокруг диппредставительства были усилены меры безопасности из-за большого числа желающих участвовать. К акции присоединились и многие представители стран СНГ. "Сегодня у нас Пасха. Поздравляю с праздником возрождения, добра и любви", - заявил выступивший на мероприятии посол России в Турции Алексей Ерхов. "Еще один праздник важный, нужный большой праздник - День Победы. Мы собрались здесь, чтобы пройти по территории посольства маршем "Бессмертного полка"... Очень хорошо, что мы сегодня соблюли традицию. Очень хорошо, что здесь наши дети, которые должны и будут помнить наши подвиги. Это важно ещё и практически. Сейчас, как и 80 лет, назад неспокойно, победа куется. Мы на переднем крае борьбы, которая ведётся с большим упорством", - сказал Ерхов. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html
россия
турция
томск
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция "Бессмертный полк" в Анкаре
Акция "Бессмертный полк" проходит на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие сотни человек.
2024-05-05T14:01
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943973080_237:0:1677:1080_1920x0_80_0_0_64ed9ab5c880e63e3703eee1683b966a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, томск, алексей ерхов, снг, акция "бессмертный полк", в мире, анкара (провинция), день победы
Россия, Турция, Томск, Алексей Ерхов, СНГ, Акция "Бессмертный полк", В мире, Анкара (провинция), День Победы
В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"

Сотни человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Анкаре

Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоялась в воскресенье на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие сотни человек, передает корреспондент РИА Новости.
Вокруг диппредставительства были усилены меры безопасности из-за большого числа желающих участвовать. К акции присоединились и многие представители стран СНГ.
Генеральная репетиция парада Победы в Москве — 2024
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Затем проехала механизированная колонна техники.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Затем проехала механизированная колонна техники.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 11

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 11

В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 11

В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 11

Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 11

В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 11

Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 11

Затем проехала механизированная колонна техники.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 11

Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 11

Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 11

Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 11
"Сегодня у нас Пасха. Поздравляю с праздником возрождения, добра и любви", - заявил выступивший на мероприятии посол России в Турции Алексей Ерхов.
"Еще один праздник важный, нужный большой праздник - День Победы. Мы собрались здесь, чтобы пройти по территории посольства маршем "Бессмертного полка"... Очень хорошо, что мы сегодня соблюли традицию. Очень хорошо, что здесь наши дети, которые должны и будут помнить наши подвиги. Это важно ещё и практически. Сейчас, как и 80 лет, назад неспокойно, победа куется. Мы на переднем крае борьбы, которая ведётся с большим упорством", - сказал Ерхов.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Шествие Бессмертного полка в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В Аргентине прошло шествие "Бессмертного полка"
4 мая, 19:48
 
РоссияТурцияТомскАлексей ЕрховСНГАкция "Бессмертный полк"В миреАнкара (провинция)День Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала