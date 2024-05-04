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Жена бойца СВО переехала в Херсонскую область, чтобы быть ближе к мужу - РИА Новости, 04.05.2024
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22:06 04.05.2024 (обновлено: 23:46 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/zhena-1943903664.html
Жена бойца СВО переехала в Херсонскую область, чтобы быть ближе к мужу
Жена бойца СВО переехала в Херсонскую область, чтобы быть ближе к мужу - РИА Новости, 04.05.2024
Жена бойца СВО переехала в Херсонскую область, чтобы быть ближе к мужу
Жена бойца, участвующего в СВО, переехала в Херсонскую область, чтобы быть рядом с ним, она надеется вместе встретить Пасху. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T22:06
2024-05-04T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая - РИА Новости. Жена бойца, участвующего в СВО, переехала в Херсонскую область, чтобы быть рядом с ним, она надеется вместе встретить Пасху. "С первых дней его службы, я, как иголочка за ниточкой, с ним вместе... Я такая решительная, боевая женщина, меня не остановишь. Пройдя все города, я, конечно, чуть-чуть боялась, но поехала в Херсонскую область... Я очень надеюсь, что моего мужа отпустят на праздник и этот большой светлый праздник Пасхи мы встретим вместе", - рассказала РИА Новости супруга бойца Лиля. По ее словам, при возможности она передаёт домашнюю еду сослуживцам мужа. Так, на Пасху она приготовила куличи в съёмной квартире, которую совсем недавно обустроила. "При возможности всегда наварю борщ, что-нибудь вкусненькое приготовлю, испеку и передаю через своего мужа ему и его товарищам... Куличи я с большим удовольствием передам моему мужу, чтоб он поделился со своими друзьями, ведь поесть домашней выпечки — как побывать дома", - поделилась Лиля.
https://ria.ru/20240504/pomosch-1943885202.html
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в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область
Жена бойца СВО переехала в Херсонскую область, чтобы быть ближе к мужу

Жена бойца СВО переехала в Херсонскую область, чтобы быть рядом с мужем

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий . Архивное фото
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 мая - РИА Новости. Жена бойца, участвующего в СВО, переехала в Херсонскую область, чтобы быть рядом с ним, она надеется вместе встретить Пасху.
«
"С первых дней его службы, я, как иголочка за ниточкой, с ним вместе... Я такая решительная, боевая женщина, меня не остановишь. Пройдя все города, я, конечно, чуть-чуть боялась, но поехала в Херсонскую область... Я очень надеюсь, что моего мужа отпустят на праздник и этот большой светлый праздник Пасхи мы встретим вместе", - рассказала РИА Новости супруга бойца Лиля.
По ее словам, при возможности она передаёт домашнюю еду сослуживцам мужа. Так, на Пасху она приготовила куличи в съёмной квартире, которую совсем недавно обустроила.
«
"При возможности всегда наварю борщ, что-нибудь вкусненькое приготовлю, испеку и передаю через своего мужа ему и его товарищам... Куличи я с большим удовольствием передам моему мужу, чтоб он поделился со своими друзьями, ведь поесть домашней выпечки — как побывать дома", - поделилась Лиля.
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Жители Новороссийска передали в зону СВО около 200 килограммов куличей
Вчера, 19:13
 
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