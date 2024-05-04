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Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 04.05.2024
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19:42 04.05.2024 (обновлено: 22:17 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/zelenskiy-1943888865.html
Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО
Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 04.05.2024
Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО
Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал высокопоставленных военных из Генштаба из-за положения ВСУ на фронте, заявил в своем блоге на YouTube... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T19:42
2024-05-04T22:17
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал высокопоставленных военных из Генштаба из-за положения ВСУ на фронте, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис."Зеленский созвал весь Генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений", — утверждает аналитик.Как отметил Меркурис, ситуация для ВСУ крайне сложная, а российское наступление набирает обороты. По его словам, после череды серьезных неудач Киева Запад начал требовать от украинского руководства остановить обрушение фронта.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом и осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240504/tsru-1943869747.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО

Эксперт Меркурис: Зеленский срочно собрал Генштаб из-за ситуации на фронте

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал высокопоставленных военных из Генштаба из-за положения ВСУ на фронте, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.
"Зеленский созвал весь Генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений", — утверждает аналитик.
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Как отметил Меркурис, ситуация для ВСУ крайне сложная, а российское наступление набирает обороты. По его словам, после череды серьезных неудач Киева Запад начал требовать от украинского руководства остановить обрушение фронта.
Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом и осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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