https://ria.ru/20240504/zelenskiy-1943888865.html

Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО

Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 04.05.2024

Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО

Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал высокопоставленных военных из Генштаба из-за положения ВСУ на фронте, заявил в своем блоге на YouTube... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T19:42

2024-05-04T19:42

2024-05-04T22:17

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал высокопоставленных военных из Генштаба из-за положения ВСУ на фронте, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис."Зеленский созвал весь Генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений", — утверждает аналитик.Как отметил Меркурис, ситуация для ВСУ крайне сложная, а российское наступление набирает обороты. По его словам, после череды серьезных неудач Киева Запад начал требовать от украинского руководства остановить обрушение фронта.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом и осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе. Российские военные также расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240504/tsru-1943869747.html

https://ria.ru/20240504/germaniya-1943852887.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия