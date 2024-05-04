https://ria.ru/20240504/zapad-1943842551.html

Группировка "Запад" за неделю отразила 23 контратаки ВСУ

Группировка "Запад" за неделю отразила 23 контратаки ВСУ - РИА Новости, 04.05.2024

Группировка "Запад" за неделю отразила 23 контратаки ВСУ

Российская группировка войск "Запад" за неделю отразила 23 контратаки ВСУ, заявили в Минобороны. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T14:23

2024-05-04T14:23

2024-05-04T14:40

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за неделю отразила 23 контратаки ВСУ, заявили в Минобороны.В течение недели подразделения "Западной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 12 бригад противника в районах населённых пунктов Стельмаховка, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Петропавловка, Глушаковка, Синьковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены 23 контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой, 63-й механизированной бригад ВСУ, 10-й и 18-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Нововодяное в ЛНР, Григоровка и Терны в ДНР, уточнили в министерстве."Потери противника составили до 975 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 28 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град" и 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 орудий западного производства", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240504/udary-1943842026.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность