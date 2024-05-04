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Группировка "Запад" за неделю отразила 23 контратаки ВСУ - РИА Новости, 04.05.2024
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14:23 04.05.2024 (обновлено: 14:40 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/zapad-1943842551.html
Группировка "Запад" за неделю отразила 23 контратаки ВСУ
Группировка "Запад" за неделю отразила 23 контратаки ВСУ - РИА Новости, 04.05.2024
Группировка "Запад" за неделю отразила 23 контратаки ВСУ
Российская группировка войск "Запад" за неделю отразила 23 контратаки ВСУ, заявили в Минобороны. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:23
2024-05-04T14:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за неделю отразила 23 контратаки ВСУ, заявили в Минобороны.В течение недели подразделения "Западной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 12 бригад противника в районах населённых пунктов Стельмаховка, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Петропавловка, Глушаковка, Синьковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены 23 контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой, 63-й механизированной бригад ВСУ, 10-й и 18-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Нововодяное в ЛНР, Григоровка и Терны в ДНР, уточнили в министерстве."Потери противника составили до 975 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 28 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град" и 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 орудий западного производства", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Запад" за неделю отразила 23 контратаки ВСУ

Минобороны: группировка "Запад" за неделю отразила 23 контратаки ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за неделю отразила 23 контратаки ВСУ, заявили в Минобороны.
В течение недели подразделения "Западной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 12 бригад противника в районах населённых пунктов Стельмаховка, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Петропавловка, Глушаковка, Синьковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены 23 контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой, 63-й механизированной бригад ВСУ, 10-й и 18-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Нововодяное в ЛНР, Григоровка и Терны в ДНР, уточнили в министерстве.
"Потери противника составили до 975 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 28 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град" и 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 орудий западного производства", - сказали в ведомстве.
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