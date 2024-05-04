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WSJ: к пропалестинским протестам в США готовились много месяцев - РИА Новости, 04.05.2024
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09:16 04.05.2024 (обновлено: 10:24 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/wsj-1943810520.html
WSJ: к пропалестинским протестам в США готовились много месяцев
WSJ: к пропалестинским протестам в США готовились много месяцев - РИА Новости, 04.05.2024
WSJ: к пропалестинским протестам в США готовились много месяцев
Студенческим пропалестинским протестам в США предшествовали многомесячные подготовка и поддержка со стороны опытных активистов, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T09:16
2024-05-04T10:24
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
джо байден
колумбийский университет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Студенческим пропалестинским протестам в США предшествовали многомесячные подготовка и поддержка со стороны опытных активистов, сообщает газета Wall Street Journal. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа, повлекшей за собой гибель множества мирных палестинцев, и помощью, которую оказывает Вашингтон своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. "Политическая тактика, лежащая в основе некоторых демонстраций, стала результатом многомесячной подготовки, планирования и поддержки со стороны давних активистов и левых групп", - говорится в сообщении. Как отмечается, хотя не существует централизованного командования, контролирующего пропалестинское студенческое движение, связи между давними крайне левыми группами и протестующими все же есть. Сообщается, что за несколько месяцев до начала протестов в Колумбийском университете организаторы демонстраций начали консультироваться с такими группами, как "Национальные студенты за справедливость в Палестине" (NSJP) и ветеранами студенческих протестов. Издание подчёркивает, что группа NSJP в течение нескольких месяцев призывала студентов решительно противостоять колледжам, которые инвестируют в предприятия, ведущие бизнес с Израилем, пока они не откажутся от этих инвестиций. Страницы же этой группы в социальных сетях стали источником поддержки протестующих студентов, добавляет издание. Согласно последним данным, по меньшей мере 167 человек были задержаны в среду и четверг на протестах в поддержку Палестины, проходивших в ряде учебных заведений США. Во вторник в одном лишь Нью-Йорке были задержаны порядка 300 участников студенческих демонстраций. Президент Джо Байден в этой связи заявил в четверг, что студенческие волнения вышли за рамки мирного протеста, разрешенного законом, и что власти не намерены терпеть проявлений насилия.
https://ria.ru/20240425/ssha-1942186060.html
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сша
израиль
вашингтон (штат)
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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), джо байден, колумбийский университет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Джо Байден, Колумбийский университет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
WSJ: к пропалестинским протестам в США готовились много месяцев

WSJ: участников пропалестинских протестов в США готовили опытные специалисты

© AFP 2024 / ETIENNE LAURENTСтолкновение полиции с пропалестинскими студентами в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Столкновение полиции с пропалестинскими студентами в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AFP 2024 / ETIENNE LAURENT
Столкновение полиции с пропалестинскими студентами в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Студенческим пропалестинским протестам в США предшествовали многомесячные подготовка и поддержка со стороны опытных активистов, сообщает газета Wall Street Journal.
Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа, повлекшей за собой гибель множества мирных палестинцев, и помощью, которую оказывает Вашингтон своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
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"Политическая тактика, лежащая в основе некоторых демонстраций, стала результатом многомесячной подготовки, планирования и поддержки со стороны давних активистов и левых групп", - говорится в сообщении.
Как отмечается, хотя не существует централизованного командования, контролирующего пропалестинское студенческое движение, связи между давними крайне левыми группами и протестующими все же есть. Сообщается, что за несколько месяцев до начала протестов в Колумбийском университете организаторы демонстраций начали консультироваться с такими группами, как "Национальные студенты за справедливость в Палестине" (NSJP) и ветеранами студенческих протестов.
Издание подчёркивает, что группа NSJP в течение нескольких месяцев призывала студентов решительно противостоять колледжам, которые инвестируют в предприятия, ведущие бизнес с Израилем, пока они не откажутся от этих инвестиций. Страницы же этой группы в социальных сетях стали источником поддержки протестующих студентов, добавляет издание.
Согласно последним данным, по меньшей мере 167 человек были задержаны в среду и четверг на протестах в поддержку Палестины, проходивших в ряде учебных заведений США. Во вторник в одном лишь Нью-Йорке были задержаны порядка 300 участников студенческих демонстраций. Президент Джо Байден в этой связи заявил в четверг, что студенческие волнения вышли за рамки мирного протеста, разрешенного законом, и что власти не намерены терпеть проявлений насилия.
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В миреСШАИзраильВашингтон (штат)Джо БайденКолумбийский университетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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