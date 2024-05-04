https://ria.ru/20240504/wsj-1943810520.html

WSJ: к пропалестинским протестам в США готовились много месяцев

WSJ: к пропалестинским протестам в США готовились много месяцев - РИА Новости, 04.05.2024

WSJ: к пропалестинским протестам в США готовились много месяцев

Студенческим пропалестинским протестам в США предшествовали многомесячные подготовка и поддержка со стороны опытных активистов, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T09:16

2024-05-04T09:16

2024-05-04T10:24

в мире

сша

израиль

вашингтон (штат)

джо байден

колумбийский университет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Студенческим пропалестинским протестам в США предшествовали многомесячные подготовка и поддержка со стороны опытных активистов, сообщает газета Wall Street Journal. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа, повлекшей за собой гибель множества мирных палестинцев, и помощью, которую оказывает Вашингтон своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. "Политическая тактика, лежащая в основе некоторых демонстраций, стала результатом многомесячной подготовки, планирования и поддержки со стороны давних активистов и левых групп", - говорится в сообщении. Как отмечается, хотя не существует централизованного командования, контролирующего пропалестинское студенческое движение, связи между давними крайне левыми группами и протестующими все же есть. Сообщается, что за несколько месяцев до начала протестов в Колумбийском университете организаторы демонстраций начали консультироваться с такими группами, как "Национальные студенты за справедливость в Палестине" (NSJP) и ветеранами студенческих протестов. Издание подчёркивает, что группа NSJP в течение нескольких месяцев призывала студентов решительно противостоять колледжам, которые инвестируют в предприятия, ведущие бизнес с Израилем, пока они не откажутся от этих инвестиций. Страницы же этой группы в социальных сетях стали источником поддержки протестующих студентов, добавляет издание. Согласно последним данным, по меньшей мере 167 человек были задержаны в среду и четверг на протестах в поддержку Палестины, проходивших в ряде учебных заведений США. Во вторник в одном лишь Нью-Йорке были задержаны порядка 300 участников студенческих демонстраций. Президент Джо Байден в этой связи заявил в четверг, что студенческие волнения вышли за рамки мирного протеста, разрешенного законом, и что власти не намерены терпеть проявлений насилия.

https://ria.ru/20240425/ssha-1942186060.html

https://ria.ru/20240501/arest-1943339358.html

сша

израиль

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), джо байден, колумбийский университет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году