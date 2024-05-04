https://ria.ru/20240504/wp-1943790245.html

СМИ: США призвали Катар изгнать ХАМАС при отказе от соглашения с Израилем

СМИ: США призвали Катар изгнать ХАМАС при отказе от соглашения с Израилем - РИА Новости, 04.05.2024

СМИ: США призвали Катар изгнать ХАМАС при отказе от соглашения с Израилем

США призывают Катар изгнать палестинское движение ХАМАС, чей политический офис расположен в катарской столице Дохе, если оно будет продолжать отвергать... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T02:29

2024-05-04T02:29

2024-05-04T02:29

в мире

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сша

энтони блинкен

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. США призывают Катар изгнать палестинское движение ХАМАС, чей политический офис расположен в катарской столице Дохе, если оно будет продолжать отвергать соглашение с Израилем о прекращении огня в секторе Газе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Накануне делегация палестинского движения ХАМАС заявила, что в субботу прибудет в Каир с целью достичь соглашения по прекращению огня в Газе. "Соединенные Штаты заявили Катару, что он должен изгнать ХАМАС, если движение продолжит отвергать соглашение о прекращении огня с Израилем, которое администрация (президента США Джо - ред.) Байдена считает жизненно важным для ослабления потрясений, охвативших Ближний Восток", - говорится в сообщении со ссылкой на американского чиновника. Как отмечает издание со ссылкой на источник, такое послание госсекретарь США Энтони Блинкен передал премьер-министру и министру иностранных дел Катара шейху Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани еще в апреле. Также сообщается, что администрация Байдена рассматривает угрозу изгнания ХАМАС как потенциальный рычаг давления на это движение. Однако, согласно газете, некоторые региональные чиновники и аналитики предупреждают, что закрытие политического офиса ХАМАС в столице Катара еще больше осложнит усилия по установлению контактов с его лидерами. Газета подчеркивает, что военное и политическое крыло движения ХАМАС различны, и любое окончательное решение по соглашению остается за военным лидером ХАМАС в секторе Газа Яхьей Синваром. Как отмечается, бывший посол США в Катаре Патрик Терос заявил, что изгнание ХАМАС из Катара станет "кошмаром" для Белого дома, поскольку сделает фактически невозможными любые будущие переговоры. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе. Телеканал CNN со ссылкой на источники обнародовал некоторые детали нового предложения к ХАМАС, подготовленного посредниками из Египта. По его данным, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить. Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен израильских военных, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. Израиль при этом не отказывается от планов достичь всех заявленных целей войны в Газе, включая полную ликвидацию ХАМАС. По данным израильской радиостанции Kan, Израиль на переговорах проявлял гибкость по вопросам возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части - северную и южную. Также в нем есть пункт о том, что у Израиля будет меньше возможностей физически контролировать поток палестинцев, которые будут возвращаться на север сектора Газа. Согласно этому предложению, жителей, которые вернутся на север, проверят египетские и другие силы, а Израиль будет отслеживать их с помощью "других инструментов".

https://ria.ru/20231028/khamas-1905822893.html

https://ria.ru/20231125/soglashenie-1911875923.html

https://ria.ru/20240305/khamas-1931125093.html

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катар

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, катар, сша, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году