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На окраине Днепропетровска прогремели два взрыва - РИА Новости, 04.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/vzryvy-1943865524.html
На окраине Днепропетровска прогремели два взрыва
На окраине Днепропетровска прогремели два взрыва - РИА Новости, 04.05.2024
На окраине Днепропетровска прогремели два взрыва
Два взрыва прогремели на окраине Днепропетровска (украинское название Днепр), сообщило местное название "Страна". РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:49
2024-05-04T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепропетровск
днепр (город)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Два взрыва прогремели на окраине Днепропетровска (украинское название Днепр), сообщило местное название "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 16.23 мск, тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. "Два взрыва в пригороде Днепра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области Украины и Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240504/vzryvy-1943861556.html
https://ria.ru/20240108/dnepropetrovsk-1920115863.html
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днепропетровск
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в мире, россия, днепропетровск, днепр (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровск, Днепр (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На окраине Днепропетровска прогремели два взрыва

"Страна": под Днепропетровском после воздушной тревоги прогремели два взрыва

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Два взрыва прогремели на окраине Днепропетровска (украинское название Днепр), сообщило местное название "Страна".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 16.23 мск, тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Пожарные на месте удара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области и Одессе
Вчера, 16:20
"Два взрыва в пригороде Днепра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области Украины и Одессе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Сотрудник пожарной службы Украины
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
8 января, 07:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепропетровскДнепр (город)Дмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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