На окраине Днепропетровска прогремели два взрыва
"Страна": под Днепропетровском после воздушной тревоги прогремели два взрыва
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Два взрыва прогремели на окраине Днепропетровска (украинское название Днепр), сообщило местное название "Страна".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 16.23 мск, тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.
"Два взрыва в пригороде Днепра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области Украины и Одессе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
8 января, 07:49