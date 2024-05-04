https://ria.ru/20240504/vzryvy-1943865524.html

На окраине Днепропетровска прогремели два взрыва

На окраине Днепропетровска прогремели два взрыва - РИА Новости, 04.05.2024

На окраине Днепропетровска прогремели два взрыва

Два взрыва прогремели на окраине Днепропетровска (украинское название Днепр), сообщило местное название "Страна". РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T16:49

2024-05-04T16:49

2024-05-04T16:49

специальная военная операция на украине

в мире

россия

днепропетровск

днепр (город)

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Два взрыва прогремели на окраине Днепропетровска (украинское название Днепр), сообщило местное название "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 16.23 мск, тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. "Два взрыва в пригороде Днепра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области Украины и Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240504/vzryvy-1943861556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, днепропетровск, днепр (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины