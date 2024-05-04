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В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел мощный взрыв, пишут СМИ
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел мощный взрыв, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2024
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел мощный взрыв, пишут СМИ
Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-04T23:38
2024-05-04T23:38
2024-05-05T00:23
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
херсон
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Зеркало недели"."Херсон... прозвучал мощный взрыв", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Как утверждается, взрыв прогремел в восточном пригороде, но взрывная волна докатилась до города.Ранее на подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.Херсонская область—- регион расположенный в нижнем течении Днепра — воссоединился с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел мощный взрыв, пишут СМИ
"Зеркало недели": в подконтрольном Киеву Херсоне прогремел мощный взрыв