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В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел мощный взрыв, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2024
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23:38 04.05.2024 (обновлено: 00:23 05.05.2024)
https://ria.ru/20240504/vzryv-1943909719.html
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел мощный взрыв, пишут СМИ
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел мощный взрыв, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2024
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел мощный взрыв, пишут СМИ
Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-04T23:38
2024-05-05T00:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
херсон
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Зеркало недели".&quot;Херсон... прозвучал мощный взрыв&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Как утверждается, взрыв прогремел в восточном пригороде, но взрывная волна докатилась до города.Ранее на подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.Херсонская область—- регион расположенный в нижнем течении Днепра — воссоединился с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240504/vsu-1943907750.html
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в мире, россия, херсонская область , киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Херсон
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел мощный взрыв, пишут СМИ

"Зеркало недели": в подконтрольном Киеву Херсоне прогремел мощный взрыв

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
«

"Херсон... прозвучал мощный взрыв", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Как утверждается, взрыв прогремел в восточном пригороде, но взрывная волна докатилась до города.
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Ранее на подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.
Херсонская область—- регион расположенный в нижнем течении Днепра — воссоединился с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьКиевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныХерсон
 
 
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