https://ria.ru/20240504/vzryv-1943905463.html
В Сумах прогремел взрыв, пишут СМИ
В Сумах прогремел взрыв, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2024
В Сумах прогремел взрыв, пишут СМИ
Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщило местное издание "Страна". РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-04T22:29
2024-05-04T22:29
2024-05-05T01:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сумская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщило местное издание "Страна". "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области объявлена в 21.06 мск и звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240504/sbu-1943854386.html
россия
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9c51eed93cc670c8235b47457d34c969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремел взрыв, пишут СМИ
"Страна.ua": в Сумах на фоне воздушной тревоги раздался взрыв