Рейтинг@Mail.ru
В КБР три человека пострадали при взрыве автомобиля на заправке - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/vzryv-1943893479.html
В КБР три человека пострадали при взрыве автомобиля на заправке
В КБР три человека пострадали при взрыве автомобиля на заправке - РИА Новости, 04.05.2024
В КБР три человека пострадали при взрыве автомобиля на заправке
Три человека попали в больницу в результате взрыва автомобиля на газовой заправке в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T20:19
2024-05-04T20:19
происшествия
урванский район
нальчик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:518:2719:2048_1920x0_80_0_0_6acc993661317fa11715b63f24f3572b.jpg
НАЛЬЧИК, 4 мая – РИА Новости. Три человека попали в больницу в результате взрыва автомобиля на газовой заправке в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Сегодня днем в селении Урвань на газозаправочной станции произошел хлопок в автомобиле ВАЗ-2109. В результате три человека, которые находились в машине, доставлены в больницу для осмотра", - сказал собеседник агентства. По его словам, причиной происшествия могла стать неисправность газового оборудования, установленного в автомобиле. В региональном минздраве РИА Новости сообщили, что все трое пострадавших госпитализированы в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. "Двое из них получили легкие травмы, один человек в тяжелом состоянии находится реанимации, всем им оказывается необходимая медицинская помощь", - пояснили в министерстве.
https://ria.ru/20231114/retsidivist-1909374729.html
урванский район
нальчик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f28aa5b87b9a746a2f9ef24bf09708b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, урванский район, нальчик
Происшествия, Урванский район, Нальчик
В КБР три человека пострадали при взрыве автомобиля на заправке

В КБР три человека попали в больницу при взрыве автомобиля на газовой заправке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 4 мая – РИА Новости. Три человека попали в больницу в результате взрыва автомобиля на газовой заправке в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
«
"Сегодня днем в селении Урвань на газозаправочной станции произошел хлопок в автомобиле ВАЗ-2109. В результате три человека, которые находились в машине, доставлены в больницу для осмотра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причиной происшествия могла стать неисправность газового оборудования, установленного в автомобиле.
В региональном минздраве РИА Новости сообщили, что все трое пострадавших госпитализированы в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. "Двое из них получили легкие травмы, один человек в тяжелом состоянии находится реанимации, всем им оказывается необходимая медицинская помощь", - пояснили в министерстве.
Стоп-кадр с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как злоумышленники угоняют автомобиль с АЗС в Москве
В Москве рецидивист продал знакомым чужую машину, стоявшую на заправке
14 ноября 2023, 14:48
 
ПроисшествияУрванский районНальчик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала