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В КБР три человека пострадали при взрыве автомобиля на заправке
В КБР три человека пострадали при взрыве автомобиля на заправке - РИА Новости, 04.05.2024
В КБР три человека пострадали при взрыве автомобиля на заправке
Три человека попали в больницу в результате взрыва автомобиля на газовой заправке в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T20:19
2024-05-04T20:19
2024-05-04T20:19
происшествия
урванский район
нальчик
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НАЛЬЧИК, 4 мая – РИА Новости. Три человека попали в больницу в результате взрыва автомобиля на газовой заправке в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Сегодня днем в селении Урвань на газозаправочной станции произошел хлопок в автомобиле ВАЗ-2109. В результате три человека, которые находились в машине, доставлены в больницу для осмотра", - сказал собеседник агентства. По его словам, причиной происшествия могла стать неисправность газового оборудования, установленного в автомобиле. В региональном минздраве РИА Новости сообщили, что все трое пострадавших госпитализированы в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. "Двое из них получили легкие травмы, один человек в тяжелом состоянии находится реанимации, всем им оказывается необходимая медицинская помощь", - пояснили в министерстве.
https://ria.ru/20231114/retsidivist-1909374729.html
урванский район
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происшествия, урванский район, нальчик
Происшествия, Урванский район, Нальчик
В КБР три человека пострадали при взрыве автомобиля на заправке
В КБР три человека попали в больницу при взрыве автомобиля на газовой заправке