https://ria.ru/20240504/vystavka-1943863841.html

Выставку "Россия" посетили 12 миллионов человек

Выставку "Россия" посетили 12 миллионов человек - РИА Новости, 04.05.2024

Выставку "Россия" посетили 12 миллионов человек

Международную выставку-форум "Россия" посетил 12-миллионный посетитель, сообщили в пресс-службе выставки. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T16:37

2024-05-04T16:37

2024-05-04T20:23

тульская область

ивановская область

тула

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" посетил 12-миллионный посетитель, сообщили в пресс-службе выставки. "У нас сегодня важное событие — выставку посетили 12 миллионов человек. Спасибо огромное нашим надежным партнерам, Тульской области, за то, что предоставили подарок. Вся семья 12-миллионного гостя отправится в двухдневное путешествие по региону", — отметила директор мероприятия Наталья Виртуозова.Отмечается, что 12-миллионным гостем стала Ксения Юшкова из Ивановской области. Она получила от дирекции выставки и правительства Тульской области сертификат на семейное путешествие "Открой Тульскую область" по знаковым местам региона. "Мы испытываем сильные эмоции от такого сюрприза, мы даже не думали о таком", — цитирует Юшкову пресс-служба.В программу поездки входит экскурсия по Тульскому кремлю, Казанской набережной и Музейному кварталу. Кроме того, Ксения вместе с семьей сможет посетить Тульский государственный музей оружия и творческий индустриальный кластер "Октава", ознакомиться с интерактивной программой в Музее станка, а также поучаствовать в мастер-классе по изготовлению тульского пряника. Завершится поездка прогулкой по музею-заповеднику "Поленово"."Тула традиционно ассоциируется с производствами и промыслами. Сейчас гостям региона предлагаются не только уникальные экспозиции, но и насыщенный событийный календарь. Посещение городов Большого Золотого кольца, экологический туризм и гастрономические путешествия — это возможность открыть для себя Тулу по-новому", — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития Тульской области Ларисы Садовой. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

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https://ria.ru/20240501/karera-1943313366.html

https://ria.ru/20240502/vystavka-1943446427.html

тульская область

ивановская область

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тульская область, ивановская область, тула