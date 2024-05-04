Выставку "Россия" посетили 12 миллионов человек
Выставку-форум "Россия" посетили 12 миллионов человек
© Фотохост-агентство РИА Новости
Выставка "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" посетил 12-миллионный посетитель, сообщили в пресс-службе выставки.
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"У нас сегодня важное событие — выставку посетили 12 миллионов человек. Спасибо огромное нашим надежным партнерам, Тульской области, за то, что предоставили подарок. Вся семья 12-миллионного гостя отправится в двухдневное путешествие по региону", — отметила директор мероприятия Наталья Виртуозова.
Отмечается, что 12-миллионным гостем стала Ксения Юшкова из Ивановской области. Она получила от дирекции выставки и правительства Тульской области сертификат на семейное путешествие "Открой Тульскую область" по знаковым местам региона.
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"Мы испытываем сильные эмоции от такого сюрприза, мы даже не думали о таком", — цитирует Юшкову пресс-служба.
В программу поездки входит экскурсия по Тульскому кремлю, Казанской набережной и Музейному кварталу. Кроме того, Ксения вместе с семьей сможет посетить Тульский государственный музей оружия и творческий индустриальный кластер "Октава", ознакомиться с интерактивной программой в Музее станка, а также поучаствовать в мастер-классе по изготовлению тульского пряника. Завершится поездка прогулкой по музею-заповеднику "Поленово".
"Тула традиционно ассоциируется с производствами и промыслами. Сейчас гостям региона предлагаются не только уникальные экспозиции, но и насыщенный событийный календарь. Посещение городов Большого Золотого кольца, экологический туризм и гастрономические путешествия — это возможность открыть для себя Тулу по-новому", — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития Тульской области Ларисы Садовой.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.