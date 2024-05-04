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Выставку "Россия" посетили 12 миллионов человек - РИА Новости, 04.05.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
16:37 04.05.2024 (обновлено: 20:23 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/vystavka-1943863841.html
Выставку "Россия" посетили 12 миллионов человек
Выставку "Россия" посетили 12 миллионов человек - РИА Новости, 04.05.2024
Выставку "Россия" посетили 12 миллионов человек
Международную выставку-форум "Россия" посетил 12-миллионный посетитель, сообщили в пресс-службе выставки. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T16:37
2024-05-04T20:23
тульская область
ивановская область
тула
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" посетил 12-миллионный посетитель, сообщили в пресс-службе выставки. &quot;У нас сегодня важное событие — выставку посетили 12 миллионов человек. Спасибо огромное нашим надежным партнерам, Тульской области, за то, что предоставили подарок. Вся семья 12-миллионного гостя отправится в двухдневное путешествие по региону&quot;, — отметила директор мероприятия Наталья Виртуозова.Отмечается, что 12-миллионным гостем стала Ксения Юшкова из Ивановской области. Она получила от дирекции выставки и правительства Тульской области сертификат на семейное путешествие "Открой Тульскую область" по знаковым местам региона. "Мы испытываем сильные эмоции от такого сюрприза, мы даже не думали о таком", — цитирует Юшкову пресс-служба.В программу поездки входит экскурсия по Тульскому кремлю, Казанской набережной и Музейному кварталу. Кроме того, Ксения вместе с семьей сможет посетить Тульский государственный музей оружия и творческий индустриальный кластер "Октава", ознакомиться с интерактивной программой в Музее станка, а также поучаствовать в мастер-классе по изготовлению тульского пряника. Завершится поездка прогулкой по музею-заповеднику "Поленово"."Тула традиционно ассоциируется с производствами и промыслами. Сейчас гостям региона предлагаются не только уникальные экспозиции, но и насыщенный событийный календарь. Посещение городов Большого Золотого кольца, экологический туризм и гастрономические путешествия — это возможность открыть для себя Тулу по-новому", — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития Тульской области Ларисы Садовой. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
https://ria.ru/20240406/vystavka-1938218750.html
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тульская область, ивановская область, тула
Тульская область, Ивановская область, Тула, Выставка-форум "Россия"
Выставку "Россия" посетили 12 миллионов человек

Выставку-форум "Россия" посетили 12 миллионов человек

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия"
Выставка Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" посетил 12-миллионный посетитель, сообщили в пресс-службе выставки.
«

"У нас сегодня важное событие — выставку посетили 12 миллионов человек. Спасибо огромное нашим надежным партнерам, Тульской области, за то, что предоставили подарок. Вся семья 12-миллионного гостя отправится в двухдневное путешествие по региону", — отметила директор мероприятия Наталья Виртуозова.

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Отмечается, что 12-миллионным гостем стала Ксения Юшкова из Ивановской области. Она получила от дирекции выставки и правительства Тульской области сертификат на семейное путешествие "Открой Тульскую область" по знаковым местам региона.
«
"Мы испытываем сильные эмоции от такого сюрприза, мы даже не думали о таком", — цитирует Юшкову пресс-служба.
В программу поездки входит экскурсия по Тульскому кремлю, Казанской набережной и Музейному кварталу. Кроме того, Ксения вместе с семьей сможет посетить Тульский государственный музей оружия и творческий индустриальный кластер "Октава", ознакомиться с интерактивной программой в Музее станка, а также поучаствовать в мастер-классе по изготовлению тульского пряника. Завершится поездка прогулкой по музею-заповеднику "Поленово".
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"Тула традиционно ассоциируется с производствами и промыслами. Сейчас гостям региона предлагаются не только уникальные экспозиции, но и насыщенный событийный календарь. Посещение городов Большого Золотого кольца, экологический туризм и гастрономические путешествия — это возможность открыть для себя Тулу по-новому", — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития Тульской области Ларисы Садовой.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
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