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Вучич назвал Си Цзиньпина лучшим партнером Сербии - РИА Новости, 04.05.2024
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07:26 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/vuchich-1943799785.html
Вучич назвал Си Цзиньпина лучшим партнером Сербии
Вучич назвал Си Цзиньпина лучшим партнером Сербии - РИА Новости, 04.05.2024
Вучич назвал Си Цзиньпина лучшим партнером Сербии
Китай и председатель КНР Си Цзиньпин всегда были и будут лучшими партнерами Сербии для достижения новых целей, заявил президент Сербии Александр Вучич в... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T07:26
2024-05-04T07:26
в мире
китай
сербия
александр вучич
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ПЕКИН, 4 мая - РИА Новости. Китай и председатель КНР Си Цзиньпин всегда были и будут лучшими партнерами Сербии для достижения новых целей, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Центральному телевидению Китая. Ранее администрация Вучича сообщила, что председатель КНР посетит Сербию 7-8 мая. "Когда управляешь страной, у вас должны быть амбициозные цели, нужно постоянно устанавливать новые цели. Для достижения этих новых целей и задач нашим лучшим партнером всегда была и будет КНР, председатель КНР Си Цзиньпин, потому что он всегда выполняет свои обещания", - сказал Вучич в интервью китайскому телевидению. По его словам, Китай и Сербия могут сотрудничать в тысячах областей - от железных дорог и промышленности до туризма и культуры. "Я уверен, что этот визит будет успешным, на благо интересов народов Китая и Сербии", - подчеркнул сербский президент.
https://ria.ru/20210414/lazanski-1728244739.html
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в мире, китай, сербия, александр вучич, си цзиньпин
В мире, Китай, Сербия, Александр Вучич, Си Цзиньпин
Вучич назвал Си Цзиньпина лучшим партнером Сербии

Вучич назвал Си Цзиньпина лучшим партнером Сербии для достижения новых целей

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мая - РИА Новости. Китай и председатель КНР Си Цзиньпин всегда были и будут лучшими партнерами Сербии для достижения новых целей, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Центральному телевидению Китая.
Ранее администрация Вучича сообщила, что председатель КНР посетит Сербию 7-8 мая.
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"Когда управляешь страной, у вас должны быть амбициозные цели, нужно постоянно устанавливать новые цели. Для достижения этих новых целей и задач нашим лучшим партнером всегда была и будет КНР, председатель КНР Си Цзиньпин, потому что он всегда выполняет свои обещания", - сказал Вучич в интервью китайскому телевидению.
По его словам, Китай и Сербия могут сотрудничать в тысячах областей - от железных дорог и промышленности до туризма и культуры.
"Я уверен, что этот визит будет успешным, на благо интересов народов Китая и Сербии", - подчеркнул сербский президент.
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В миреКитайСербияАлександр ВучичСи Цзиньпин
 
 
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