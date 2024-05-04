https://ria.ru/20240504/vorobev-1943830067.html

В Дмитрове завершен I этап реконструкции Советской площади

В Дмитрове завершен I этап реконструкции Советской площади - РИА Новости, 04.05.2024

В Дмитрове завершен I этап реконструкции Советской площади

В Дмитровском городском округе завершен первый этап благоустройства Советской площади, к следующему этапу приступят в будущем году, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T12:30

2024-05-04T12:30

2024-05-04T16:11

общество

московская область (подмосковье)

дмитров

кропоткин

андрей воробьев

новости подмосковья

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Дмитровском городском округе завершен первый этап благоустройства Советской площади, к следующему этапу приступят в будущем году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, проверивший ход работ. "Мы завершили I этап благоустройства Советской площади. Заменили здесь асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками и систему видеонаблюдения. Обустроили пешеходные и велодорожки, сделали места для спокойного отдыха, выполнили озеленение. Также на площади завершили реконструкцию фонтана. Я думаю, что летом здесь будет аншлаг. В следующем году приступим ко II этапу. И местную достопримечательность, вал, тоже облагородим – это наше культурное наследие", - привели в пресс-службе облправительства слова Воробьева в беседе с местными жителями. К благоустройству Советской площади на территории 8,3 гектара приступили в 2022 году. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В рамках II этапа в 2025-2026 годах планируется благоустроить Центральную площадь со стороны улиц Кропоткина и Загорская. В пресс-службе добавили, что в этом году также приведут в порядок Сквер генерала Кузнецова в Яхроме. Этот проект стал победителем III Всероссийского голосования за территории благоустройства, в его пользу выбор сделали 11 тысяч человек. Кроме того, в 2024-2025 годах в Дмитровском городском округе благоустроят Некрасовский сквер. А в парке "Березовая роща" в следующем году завершат III этап благоустройства, в рамках которого уже заменили инженерное оборудование фонтана. В планах - приведение в порядок прилегающей территории, обновление сети дорожек, замена освещения, озеленение и установка системы видеонаблюдения.

https://ria.ru/20240504/vorobev-1943827660.html

https://radiosputnik.ru/20240501/chernogolovka-1943370255.html

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Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), дмитров, кропоткин, андрей воробьев