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В Петербурге на счета ветеранов перечислили выплаты к Дню Победы - РИА Новости, 04.05.2024
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11:46 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/veterany-1943826688.html
В Петербурге на счета ветеранов перечислили выплаты к Дню Победы
В Петербурге на счета ветеранов перечислили выплаты к Дню Победы - РИА Новости, 04.05.2024
В Петербурге на счета ветеранов перечислили выплаты к Дню Победы
В Санкт-Петербурге на счета ветеранов перечислены единовременные денежные выплаты к Дню Победы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T11:46
2024-05-04T11:46
общество
санкт-петербург
ленинград
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. В Санкт-Петербурге на счета ветеранов перечислены единовременные денежные выплаты к Дню Победы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Городской информационно-расчетный центр в автоматизированном режиме перечислил на счета петербуржцев единовременную денежную выплату к Дню Победы", - говорится в сообщении. Средства перечислены 225 228 жителям Петербурга на счета в банках или в почтовые отделения, куда направляются все полагающиеся ветеранам меры социальной поддержки. Из бюджета города на выплаты выделено более 1,4 миллиарда рублей. В частности, по решению губернатора Петербурга Александра Беглова выплату в размере 10 тысяч рублей получат инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также лица, проживавшие (родившиеся) в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Выплату в размере 5 тысяч рублей получат вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, а также лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года. "Мы в неоплатном долгу перед ветеранами, которые отстояли нашу Родину, защитили нас от фашизма. Мы обязаны беречь их, поддерживать, заботиться, чтобы они чувствовали нашу любовь и благодарность. Ежегодно в преддверии Дня Победы предоставляем им единовременную выплату. С прошлого года эта выплата закреплена в Социальном кодексе Санкт-Петербурга", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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общество, санкт-петербург, ленинград, александр беглов, день победы
Общество, Санкт-Петербург, Ленинград, Александр Беглов, День Победы
В Петербурге на счета ветеранов перечислили выплаты к Дню Победы

Ветеранам в Петербурге перечислены единовременные денежные выплаты к Дню Победы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВетераны
Ветераны - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. В Санкт-Петербурге на счета ветеранов перечислены единовременные денежные выплаты к Дню Победы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Городской информационно-расчетный центр в автоматизированном режиме перечислил на счета петербуржцев единовременную денежную выплату к Дню Победы", - говорится в сообщении.
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Средства перечислены 225 228 жителям Петербурга на счета в банках или в почтовые отделения, куда направляются все полагающиеся ветеранам меры социальной поддержки. Из бюджета города на выплаты выделено более 1,4 миллиарда рублей.
В частности, по решению губернатора Петербурга Александра Беглова выплату в размере 10 тысяч рублей получат инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также лица, проживавшие (родившиеся) в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Выплату в размере 5 тысяч рублей получат вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, а также лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года.
"Мы в неоплатном долгу перед ветеранами, которые отстояли нашу Родину, защитили нас от фашизма. Мы обязаны беречь их, поддерживать, заботиться, чтобы они чувствовали нашу любовь и благодарность. Ежегодно в преддверии Дня Победы предоставляем им единовременную выплату. С прошлого года эта выплата закреплена в Социальном кодексе Санкт-Петербурга", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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