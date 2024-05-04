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В Петербурге на счета ветеранов перечислили выплаты к Дню Победы

В Петербурге на счета ветеранов перечислили выплаты к Дню Победы - РИА Новости, 04.05.2024

В Петербурге на счета ветеранов перечислили выплаты к Дню Победы

В Санкт-Петербурге на счета ветеранов перечислены единовременные денежные выплаты к Дню Победы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T11:46

2024-05-04T11:46

2024-05-04T11:46

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ленинград

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. В Санкт-Петербурге на счета ветеранов перечислены единовременные денежные выплаты к Дню Победы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Городской информационно-расчетный центр в автоматизированном режиме перечислил на счета петербуржцев единовременную денежную выплату к Дню Победы", - говорится в сообщении. Средства перечислены 225 228 жителям Петербурга на счета в банках или в почтовые отделения, куда направляются все полагающиеся ветеранам меры социальной поддержки. Из бюджета города на выплаты выделено более 1,4 миллиарда рублей. В частности, по решению губернатора Петербурга Александра Беглова выплату в размере 10 тысяч рублей получат инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также лица, проживавшие (родившиеся) в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Выплату в размере 5 тысяч рублей получат вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, а также лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года. "Мы в неоплатном долгу перед ветеранами, которые отстояли нашу Родину, защитили нас от фашизма. Мы обязаны беречь их, поддерживать, заботиться, чтобы они чувствовали нашу любовь и благодарность. Ежегодно в преддверии Дня Победы предоставляем им единовременную выплату. С прошлого года эта выплата закреплена в Социальном кодексе Санкт-Петербурга", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

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Дарья Буймова

общество, санкт-петербург, ленинград, александр беглов, день победы