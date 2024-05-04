https://ria.ru/20240504/veter-1943904900.html
Москвичей предупредили об усилении ветра
Москвичей предупредили об усилении ветра - РИА Новости, 04.05.2024
Москвичей предупредили об усилении ветра
Жителей и гостей столицы РФ попросили быть внимательными на улице из-за прогнозируемого усиления ветра в ближайшие часы и в воскресенье, сообщается в... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T22:19
2024-05-04T22:19
2024-05-04T22:19
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Жителей и гостей столицы РФ попросили быть внимательными на улице из-за прогнозируемого усиления ветра в ближайшие часы и в воскресенье, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и в воскресенье, 5 мая, в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240504/sochi-1943843142.html
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общество, россия, москва
Москвичей предупредили об усилении ветра
Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за усиления ветра