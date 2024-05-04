https://ria.ru/20240504/ukraina-1943827217.html

В Днепропетровской области повреждена энергоинфраструктура

В Днепропетровской области повреждена энергоинфраструктура - РИА Новости, 04.05.2024

В Днепропетровской области повреждена энергоинфраструктура

Минэнерго Украины в Telegram-канале сообщает о повреждении энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, для покрытия образовавшегося дефицита в... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T11:55

2024-05-04T11:55

2024-05-04T11:55

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

европа

украина

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Минэнерго Украины в Telegram-канале сообщает о повреждении энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, для покрытия образовавшегося дефицита в энергосистеме страны привлекается аварийная помощь из Европы. Согласно сообщению минэнерго, инфраструктура была повреждена в ночь на субботу. "Украина получала излишки электроэнергии из Польши и обращалась за аварийной помощью в соседние страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Харьковской области и в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области, применяются графики отключений электроэнергии с пятницы. На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии на уровне 5712 МВт.ч, уточнили в ведомстве. Ранее в субботу глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе. Накануне энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" сообщила, что украинская энергосистема импортировала в апреле 225 тысяч МВт.ч электроэнергии из Европы, что стало рекордным объемом с начала текущего года.

https://ria.ru/20240504/pavlograd-1943788594.html

https://ria.ru/20231209/lep-1914807787.html

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европа

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровская область, европа, украина, министерство энергетики рф (минэнерго россии)