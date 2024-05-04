Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровской области повреждена энергоинфраструктура - РИА Новости, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/ukraina-1943827217.html
В Днепропетровской области повреждена энергоинфраструктура
В Днепропетровской области повреждена энергоинфраструктура - РИА Новости, 04.05.2024
В Днепропетровской области повреждена энергоинфраструктура
Минэнерго Украины в Telegram-канале сообщает о повреждении энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, для покрытия образовавшегося дефицита в... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T11:55
2024-05-04T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
европа
украина
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_5a4f9ecf7ff371c0abda4cfce5ba5ed0.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Минэнерго Украины в Telegram-канале сообщает о повреждении энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, для покрытия образовавшегося дефицита в энергосистеме страны привлекается аварийная помощь из Европы. Согласно сообщению минэнерго, инфраструктура была повреждена в ночь на субботу. "Украина получала излишки электроэнергии из Польши и обращалась за аварийной помощью в соседние страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Харьковской области и в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области, применяются графики отключений электроэнергии с пятницы. На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии на уровне 5712 МВт.ч, уточнили в ведомстве. Ранее в субботу глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе. Накануне энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" сообщила, что украинская энергосистема импортировала в апреле 225 тысяч МВт.ч электроэнергии из Европы, что стало рекордным объемом с начала текущего года.
https://ria.ru/20240504/pavlograd-1943788594.html
https://ria.ru/20231209/lep-1914807787.html
днепропетровская область
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_075d8d826b15b5b375518f768bff370e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровская область, европа, украина, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Европа, Украина, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Днепропетровской области повреждена энергоинфраструктура

Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов в Днепропетровской области

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Минэнерго Украины в Telegram-канале сообщает о повреждении энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, для покрытия образовавшегося дефицита в энергосистеме страны привлекается аварийная помощь из Европы.
Согласно сообщению минэнерго, инфраструктура была повреждена в ночь на субботу. "Украина получала излишки электроэнергии из Польши и обращалась за аварийной помощью в соседние страны", - говорится в сообщении.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Вчера, 01:27
Отмечается, что в Харьковской области и в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области, применяются графики отключений электроэнергии с пятницы. На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии на уровне 5712 МВт.ч, уточнили в ведомстве.
Ранее в субботу глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе.
Накануне энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" сообщила, что украинская энергосистема импортировала в апреле 225 тысяч МВт.ч электроэнергии из Европы, что стало рекордным объемом с начала текущего года.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
В Днепропетровской области отключилась ЛЭП
9 декабря 2023, 15:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьЕвропаУкраинаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала