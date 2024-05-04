В Днепропетровской области повреждена энергоинфраструктура
Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов в Днепропетровской области
© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Минэнерго Украины в Telegram-канале сообщает о повреждении энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, для покрытия образовавшегося дефицита в энергосистеме страны привлекается аварийная помощь из Европы.
Согласно сообщению минэнерго, инфраструктура была повреждена в ночь на субботу. "Украина получала излишки электроэнергии из Польши и обращалась за аварийной помощью в соседние страны", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Харьковской области и в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области, применяются графики отключений электроэнергии с пятницы. На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии на уровне 5712 МВт.ч, уточнили в ведомстве.
Ранее в субботу глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе.
Накануне энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" сообщила, что украинская энергосистема импортировала в апреле 225 тысяч МВт.ч электроэнергии из Европы, что стало рекордным объемом с начала текущего года.
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