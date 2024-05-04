https://ria.ru/20240504/ukraina-1943792204.html

На Украине объяснили "исчезновение" министра обороны

На Украине объяснили "исчезновение" министра обороны - РИА Новости, 04.05.2024

На Украине объяснили "исчезновение" министра обороны

Документы минобороны Украины с конца апреля подписывал заместитель главы ведомства Иван Гаврилюк, так как сам министр Рустем Умеров находился в командировке,... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T03:30

2024-05-04T03:30

2024-05-04T03:54

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Документы минобороны Украины с конца апреля подписывал заместитель главы ведомства Иван Гаврилюк, так как сам министр Рустем Умеров находился в командировке, пишет украинское агентство УНИАН.Ранее украинские паблики обратили внимание, что под приказом минобороны страны от 27 апреля об изменениях в положении о военно-врачебных комиссиях ВСУ стоит подпись Гаврилюка, а не самого Умерова."Приказы министерства обороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Иван Гаврилюк. Причем в статусе "временно исполняющего обязанности министра обороны"", — говорится в материале.В самом министерстве заявили агентству, что Гаврилюк поставил подпись под приказом как "временно исполняющий обязанности министра обороны Украины" в связи с тем, что Умеров в то время находился в командировке."Вместе с тем в министерстве не уточнили, вернулся ли Рустем Умеров к выполнению своих полномочий на текущий момент", — говорится в статье.В начале мая украинское издание "Цензор.нет" сообщило со ссылкой на источники, что Умеров может покинуть свой пост. Причиной отставки называлась "постепенная зачистка" главой офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к Владимиру Зеленскому самостоятельно без согласования с ним.Умеров возглавил минобороны Украины в сентябре 2023 года. Он сменил на этой должности Алексея Резникова, которого многие украинские общественные организации и СМИ критиковали за коррупцию в армии.

https://ria.ru/20240503/etap-1943770010.html

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в мире, украина, рустем умеров, андрей ермак, владимир зеленский, вооруженные силы украины