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Эксперт спрогнозировал сроки отказа Европы от угля - РИА Новости, 04.05.2024
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07:49 04.05.2024
https://ria.ru/20240504/ugol-1943801528.html
Эксперт спрогнозировал сроки отказа Европы от угля
Эксперт спрогнозировал сроки отказа Европы от угля - РИА Новости, 04.05.2024
Эксперт спрогнозировал сроки отказа Европы от угля
Европа вполне сможет к 2035 году отказаться от угольной генерации – этому поспособствует продолжающаяся деиндустриализация и то, что газ и атом в ЕС уже... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T07:49
2024-05-04T07:49
европа
сша
канада
игорь юшков
евросоюз
фонд национальной энергетической безопасности
g7
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Европа вполне сможет к 2035 году отказаться от угольной генерации – этому поспособствует продолжающаяся деиндустриализация и то, что газ и атом в ЕС уже признаны зеленой энергетикой, тем не менее процесс для региона все равно будет болезненным, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В конце апреля агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник, что G7, куда наряду с США, Канадой и Японией входят крупные государства-члены Евросоюза - Франция, Германия и Италия, обсуждает закрытие угольных электростанций к 2035 году. "К 2035 году вполне возможно, что Европа сможет все-таки отказаться от угля. Они, конечно, активно развивают возобновляемую энергетику. Но и существенный вклад в процесс отказа от угля вносит корректировка энергетической политики в отношении газа и атома. В 2021 году Евросоюз признал атомную и газовую генерацию способствующей энергетическому переходу. Потому что, если бы и атом, и газ одновременно выдавливали, то тогда сложно было бы отказаться от всего", - ответил Юшков на вопрос, сможет ли ЕС отказаться от угольной генерации. По его словам, дополнительным подспорьем для этого станет "продолжающаяся деиндустриализация" в Европе, вызванная в том числе высокими ценами на газ. Из-за этого в регионе сокращается потребление энергии в целом. "И вот это общее сокращение объемов потребления энергии как таковой, любой, позволяет европейцам сконцентрироваться на отказе от угля. То есть, если ты просел по потреблению энергии в район 90-х годов, то, естественно, тебе проще будет отказаться от угля по сравнению с теми временами, когда у тебя был рост энергопотребления", - добавил Юшков. Тем не менее, уверен эксперт, отказ от угольной генерации в Европе все же будет болезненным, ведь это потребует больших инвестиций в возобновляемую энергетику, атом, другие альтернативы, что будет вызывать рост тарифов на энергию для потребителей.
https://ria.ru/20240428/ugol-1942925448.html
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европа, сша, канада, игорь юшков, евросоюз, фонд национальной энергетической безопасности, g7
Европа, США, Канада, Игорь Юшков, Евросоюз, Фонд национальной энергетической безопасности, G7
Эксперт спрогнозировал сроки отказа Европы от угля

Эксперт Юшков: Европа к 2035 году вполне сможет отказаться от угольной генерации

© AP Photo / Martin MeissnerЗакрытая угольная шахта в Гельзенкирхене, Германия
Закрытая угольная шахта в Гельзенкирхене, Германия - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Закрытая угольная шахта в Гельзенкирхене, Германия . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Европа вполне сможет к 2035 году отказаться от угольной генерации – этому поспособствует продолжающаяся деиндустриализация и то, что газ и атом в ЕС уже признаны зеленой энергетикой, тем не менее процесс для региона все равно будет болезненным, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В конце апреля агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник, что G7, куда наряду с США, Канадой и Японией входят крупные государства-члены Евросоюза - Франция, Германия и Италия, обсуждает закрытие угольных электростанций к 2035 году.
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"К 2035 году вполне возможно, что Европа сможет все-таки отказаться от угля. Они, конечно, активно развивают возобновляемую энергетику. Но и существенный вклад в процесс отказа от угля вносит корректировка энергетической политики в отношении газа и атома. В 2021 году Евросоюз признал атомную и газовую генерацию способствующей энергетическому переходу. Потому что, если бы и атом, и газ одновременно выдавливали, то тогда сложно было бы отказаться от всего", - ответил Юшков на вопрос, сможет ли ЕС отказаться от угольной генерации.
По его словам, дополнительным подспорьем для этого станет "продолжающаяся деиндустриализация" в Европе, вызванная в том числе высокими ценами на газ. Из-за этого в регионе сокращается потребление энергии в целом. "И вот это общее сокращение объемов потребления энергии как таковой, любой, позволяет европейцам сконцентрироваться на отказе от угля. То есть, если ты просел по потреблению энергии в район 90-х годов, то, естественно, тебе проще будет отказаться от угля по сравнению с теми временами, когда у тебя был рост энергопотребления", - добавил Юшков.
Тем не менее, уверен эксперт, отказ от угольной генерации в Европе все же будет болезненным, ведь это потребует больших инвестиций в возобновляемую энергетику, атом, другие альтернативы, что будет вызывать рост тарифов на энергию для потребителей.
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